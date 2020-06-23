В Госдуме заявили, что на Украине вывели новую породу русских
Украинская «элита» продала страну США, получая преференции взамен на одурманивание населения и подстрекательство его к убийству единокровных граждан России.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель комитета по образованию и науке Государственной думы Вячеслав Никонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Потеря национальной памяти может привести к таким травмам сознания, которые просто необратимы, что мы сейчас видим на Украине, где вывели породу русских, которые воюют с русскими за то, что они говорят по-русски.
Украина поставила себя на службу других держав, другой сверхдержавы, вследствие чего попрала свои национальные интересы – это путь в никуда, путь к национальной катастрофе», – отметил парламентарий.
Спасибо!
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