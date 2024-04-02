В Госдуме заявили, что союз России и Белоруссии пока куцый

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Украина скоро присоединится к Союзному государству России и Белоруссии.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме заявил депутат Виктор Водолацкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас один народ, одна страна, и мы этим гордимся. Надеюсь, что в ближайшее время к нам добавится и наш украинский народ, который сегодня находится под гнетом укрофашистов. Пройдет время, страна будет освобождена от нацистов – и присоединится к союзу России и Белоруссии», – сказал Водолацкий.

Сегодня же группа депутатов от ЛДПР во главе с руководителем фракции Леонидом Слуцким внесла законопроект об установлении 2 апреля новой памятной даты — Дня единения российского и белорусского народов в честь подписания в 1996 году договора, который стал первым шагом на пути к созданию Союзного государства.