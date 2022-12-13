В Госдуме заявили, что у России есть возможность военной помощи Сербии

13.12.2022  14:01 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
Просмотров: 630
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Косово, НАТО, Россия, Сербия


У России при помощи третьих стран сохраняется возможность оказания военной поддержки Сербии в конфликте вокруг Косово.

Об этом заявила депутат Госдумы Мария Бутина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России при помощи третьих стран сохраняется возможность оказания военной поддержки Сербии в конфликте...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«За Сербию мы обязаны вступиться не только словесно-дипломатически, но и экономическо-практически. Да, надо быть реалистами и понимать, что прямые поставки военной техники в случае невозможности мирного урегулирования обострившегося (далеко не случайно) конфликта, мягко говоря, затруднены с учётом географического расположения страны, окруженной НАТО, однако есть и другие страны, например, имеющие возможность торговли с Республикой. Не исключено, что нужно искать опции договорённостей «на троих».

Если братья-сербы обратятся за помощью, варианта «остаться в стороне» для России быть не может ни морально (вопрос чести), ни политически (риски потери единственного верного союзника на европространстве).

Ясно, что Вашингтон «в деле», как и очевидно, что США уверены в том, что Россия слишком занята Украиной, чтобы сыграть на два фронта. Однако, как бы ни было тяжело, и как бы не страшны были последствия, бросить сербов – не вариант. Невозможно допустить ситуации 90-х годов.

Держа в уме, что ни Евросоюз, ни НАТО не готовы на прямой военный конфликт с Россией, нужно повысить ставки», – предлагает Бутина.

Сербия крайне зависима от Запада, напоминает белорусский политолог Александр Шпаковский. В Минске есть все основания так утверждать, ведь, несмотря на визиты Александра Лукашенко в Белград во время бомбежек НАТО, Сербия присоединилась к санкциям против Белоруссии, введенных Запалом после подавления Беломайдана в 2020 году.

«С начала разрушения Югославии, Сербия выбрала курс прозападной интеграции. Страна связана многочисленными договорами с Евросоюзом, сотни тысяч сербов работают в странах ЕС. Это позволяет Брюсселю диктовать свои условия Белграду в отношении Косово – признать его суверенитет, т.е., фактически, отказаться от части своей территории, которая для сербов является поистине сакральной.

США также оказывают серьезное воздействие в этом вопросе на те страны, которые от них зависят. Поскольку даже не все страны Западной Европы (например, Испания) признали это новообразование. Белград, президент Вучич в очень сложной ситуации. Пространство для маневра у него отсутствует. Признание суверенитета этого сепаратистского образования приведет к мощнейшему социальному взрыву с непредсказуемыми последствиями», – рассуждает Шпаковский.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров проводит печальные параллели.

«Сербия и Украина – печальные примеры того, что значит договариваться с Западом и идти на его условия.

Итог один – тебя всё равно обманут и сожрут.

Сначала на растерзание отдали Украину, теперь и Сербию. Можно долго искать причины, но одна из главных – «цветная революция», которая прошла в обеих странах.

В Украине Запад откатал сценарий революций до безупречности.

В Сербии революция прошла после Милошевича. Задумайтесь, Сербию поставили в такие условия, когда она была не в состоянии сопротивляться.

А сейчас Запад плюёт на все свои обещания», – пишет Азаров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть