В Госдуме заявили, что у России есть возможность военной помощи Сербии

У России при помощи третьих стран сохраняется возможность оказания военной поддержки Сербии в конфликте вокруг Косово.

Об этом заявила депутат Госдумы Мария Бутина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За Сербию мы обязаны вступиться не только словесно-дипломатически, но и экономическо-практически. Да, надо быть реалистами и понимать, что прямые поставки военной техники в случае невозможности мирного урегулирования обострившегося (далеко не случайно) конфликта, мягко говоря, затруднены с учётом географического расположения страны, окруженной НАТО, однако есть и другие страны, например, имеющие возможность торговли с Республикой. Не исключено, что нужно искать опции договорённостей «на троих».

Если братья-сербы обратятся за помощью, варианта «остаться в стороне» для России быть не может ни морально (вопрос чести), ни политически (риски потери единственного верного союзника на европространстве).

Ясно, что Вашингтон «в деле», как и очевидно, что США уверены в том, что Россия слишком занята Украиной, чтобы сыграть на два фронта. Однако, как бы ни было тяжело, и как бы не страшны были последствия, бросить сербов – не вариант. Невозможно допустить ситуации 90-х годов.

Держа в уме, что ни Евросоюз, ни НАТО не готовы на прямой военный конфликт с Россией, нужно повысить ставки», – предлагает Бутина.