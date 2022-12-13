В Госдуме заявили, что у России есть возможность военной помощи Сербии
У России при помощи третьих стран сохраняется возможность оказания военной поддержки Сербии в конфликте вокруг Косово.
Об этом заявила депутат Госдумы Мария Бутина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За Сербию мы обязаны вступиться не только словесно-дипломатически, но и экономическо-практически. Да, надо быть реалистами и понимать, что прямые поставки военной техники в случае невозможности мирного урегулирования обострившегося (далеко не случайно) конфликта, мягко говоря, затруднены с учётом географического расположения страны, окруженной НАТО, однако есть и другие страны, например, имеющие возможность торговли с Республикой. Не исключено, что нужно искать опции договорённостей «на троих».
Если братья-сербы обратятся за помощью, варианта «остаться в стороне» для России быть не может ни морально (вопрос чести), ни политически (риски потери единственного верного союзника на европространстве).
Ясно, что Вашингтон «в деле», как и очевидно, что США уверены в том, что Россия слишком занята Украиной, чтобы сыграть на два фронта. Однако, как бы ни было тяжело, и как бы не страшны были последствия, бросить сербов – не вариант. Невозможно допустить ситуации 90-х годов.
Держа в уме, что ни Евросоюз, ни НАТО не готовы на прямой военный конфликт с Россией, нужно повысить ставки», – предлагает Бутина.
Сербия крайне зависима от Запада, напоминает белорусский политолог Александр Шпаковский. В Минске есть все основания так утверждать, ведь, несмотря на визиты Александра Лукашенко в Белград во время бомбежек НАТО, Сербия присоединилась к санкциям против Белоруссии, введенных Запалом после подавления Беломайдана в 2020 году.
«С начала разрушения Югославии, Сербия выбрала курс прозападной интеграции. Страна связана многочисленными договорами с Евросоюзом, сотни тысяч сербов работают в странах ЕС. Это позволяет Брюсселю диктовать свои условия Белграду в отношении Косово – признать его суверенитет, т.е., фактически, отказаться от части своей территории, которая для сербов является поистине сакральной.
США также оказывают серьезное воздействие в этом вопросе на те страны, которые от них зависят. Поскольку даже не все страны Западной Европы (например, Испания) признали это новообразование. Белград, президент Вучич в очень сложной ситуации. Пространство для маневра у него отсутствует. Признание суверенитета этого сепаратистского образования приведет к мощнейшему социальному взрыву с непредсказуемыми последствиями», – рассуждает Шпаковский.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров проводит печальные параллели.
«Сербия и Украина – печальные примеры того, что значит договариваться с Западом и идти на его условия.
Итог один – тебя всё равно обманут и сожрут.
Сначала на растерзание отдали Украину, теперь и Сербию. Можно долго искать причины, но одна из главных – «цветная революция», которая прошла в обеих странах.
В Украине Запад откатал сценарий революций до безупречности.
В Сербии революция прошла после Милошевича. Задумайтесь, Сербию поставили в такие условия, когда она была не в состоянии сопротивляться.
А сейчас Запад плюёт на все свои обещания», – пишет Азаров.
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