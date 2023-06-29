В Госдуме заявили об угрозе мусульманского экстремизма

Елена Острякова.  
29.06.2023 14:51
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Религиозный экстремизм, Религия


Госдума РФ приняла сегодня заявление «Об оскорблении чувств мусульман в Швеции». Российские депутаты осуждают действия властей Швеции, разрешивших проведение протестной акции с сожжением Корана.

«Оскорблены чувства не только мусульман, но и всех здравомыслящих людей. Наступление на религиозный фронт сегодня становится, как видите, не менее важным для многих наших западных партнеров и не партнеров, чем для людей, которые выступают абсолютно против нашей страны»», — сказала глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.

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Госдума РФ приняла сегодня заявление «Об оскорблении чувств мусульман в Швеции». Российские депутаты осуждают...

Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что события в Швеции приведут к всплеску мусульманского экстремизма по всему миру.


«Те, кто дали разрешение на протестную акцию и заведомое сожжение мусульманской святыни на пороге главной мечети Стокгольма ,дают возможность религиозным экстремистам выступить с акциями протеста. Сейчас в 21 столетии уважение между конфессиями должно стать одной из фундаментальных плит в мировом порядке, основанным на уважении друг к другу, к традициям и истории, культуре, национальному языку и, безусловно, религии», — сказал Слуцкий.

Заявление Госдумы уже переведено на многие языки мира и будет разослано в парламенты. В нем подчеркивается, что власти Швеции грубо нарушают цели и принципы Устава ООН.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Организатором выступил 37-летний иммигрант из Ирака. Мужчина вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег.

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