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01.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
ЕС, НАТО, Политика, Россия, США
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В Госдуме заявляют, что Запад хочет раздробить Сербию по примеру Югославии

Нынешние акции протеста оппозиции в Сербии не являются внушительными, однако сербские майданщики работают на перспективу при тайной поддержке Запада. Вашингтон и Брюссель под угрозой свержения хотят добиться разрыва президента Александра Вучича с Россией, а в последующие годы – раздробить оставшиеся под контролем Белграда территории по примеру бывшей Югославии.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, подчеркнув, что пока что сербским майданщикам не удается похвастаться внушительными манифестациями.

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«Я бы не сказал, что там такая уж многочисленная сила, которая заставит Вучича покинуть свой пост. Думаю, что без руки Запада там, конечно, не обошлось.

Это попытка повлиять на Вучича, в том числе через манифестации и уличное «волеизъявление», – все это призвано сдвинуть его с пророссийских настроений.

Но, думаю, что это не удастся сделать, а уж тем более – заменить Вучича на его посту.

Заказчик здесь известен – это коллективный Запад в лице, в том числе, Евросоюза и Америки, которые растоптали бывшую Югославию, а теперь пытаются дотоптать Сербию методом, который ими освоен – с помощью всякого рода «цветных революций», – заявил Калашников.

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