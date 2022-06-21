В Госдуме звучат радикальные предложения по валюте и ставкам

Россия должна продавать энергоносители за рубеж за наличную валюту.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну и радикальное предложение. Если мы продаем газ – нам платят за него безналичной валютой, которую мы получить не можем. То есть мы его отдаем бесплатно. Президент сказал: покупайте за рубли. Я бы дальше пошел. Покупайте за наличную валюту. Привозите наличку и сдавайте в «Газпромбанк». Вам нужен газ – везите валюту», – сказал Гартунг.

Он также предложил понизить учетную ставку до 4% и разрешить физическим лицам свободный ввоз и обмен наличной валюты.

«Мы вернем рентабельность нашим экспортерам. Сегодня даже та машиностроительная продукция, которая пользуется спросом во всем мире, при курсе 55 убыточна. Импорт забивает российские рынки и обнуляет все наши усилия по импортозамещению. Бороться с китайской машиностроительной продукцией при нынешнем курсе бессмысленно, потому что она в два раза дешевле.

Если принять эти изменения, бюджетные инвестиции пойдут не на закупку китайской продукции, а на заказы для машиностроителей, которые производят продукцию в РФ и увеличат маржинальность продуктов. Их меньше придется дотировать», – сказал Гартунг.