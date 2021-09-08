В Госдуму может пройти свежая системная партия

08.09.2021 22:59 (Мск), Москва, Елена Острякова

В новый состав Государственной думы РФ может пройти не четыре, как обычно, а пять или даже 6 партий.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если брать только активных избирателей, то мы видим, что шансы «Новых людей» усиливаются. Шансы Партии пенсионеров, наоборот, немножко снижаются», – сказал Федоров, отметив, что шансы «Яблока» также снижаются.

Он прогнозирует, что из всех непарламентских партий пятипроцентный барьер смогут преодолеть только «Новые люди».

На грани прохождения – Партия пенсионеров. «Яблоко» точно не проходит, но при этом получает госфинансирование, набрав 3%.

Основатель «новых людей» Алексей Нечаев считает, что причина такого успеха в запросе российского общества на перемены.

«Мы сейчас находимся в состоянии, похожем на жаркое лето 2019 года. Запрос на перемены – надо бы, чтобы в стране был удовлетворен. Власти мало что растрачивать, надо снова завоевывать доверие общества. Партия «Новые люди» в этом тренде. Мы первая партия среди непарламентских, которая проходит в Госдуму, и симпатии к нам растут», – сказал Нечаев.

При этом позиции четверки парламентских партий сохраняются. Об этом сегодня в Петербурге заявила генеральный директор НП АНО «Институт политической психологии» Инга Бурикова. Она полагает, что «Единая Россия» наберет до 35%, КПРФ – до 20%, ЛДПР – 10-12%, «Справедливая Россия» – 6%.

Даже главный редактор либеральной радиостанции «Эхо Москвы» полагает, что «Единая Россия» может получить 280 мест в новом составе парламента.

«Такие шансы есть. Но не намного. Я считаю, что 280-310 – это ее коридор. Но если будет 275 – небольшая ошибка. Мы сейчас видим очень хорошо уже по округам. 225 округов всего. Они выставили, по-моему, в 215-217. Где-то округов 20 они могут проиграть. Таким образом, по округам они получат 195 и не меньше 100 по списку», – сказал сегодня Венедиктов.

Опросы ВЦИОМ показывают, что 47% респондентов точно примут участие в голосовании и 21% скорее придут на избирательные участки. Эксперты делают прогноз о 54% явке.