В гостиницах Белоруссии для россиян введены повышенные тарифы

24.02.2020, Москва, Елена Острякова

В белорусских гостиницах, санаториях и турбазах цены для граждан России выше, чем для граждан Белоруссии.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создают Союзное государство, там нужны равные условия. Мне человек пишет: гостиница «Орбита», Минск, эта неделя, для россиян номер стоит на 30% дороже. Санатории для россиян дороже. На рыбалку поехали – россиянам дороже. Это у нас Союзное государство такое? На нашей территории все в равных условиях, а там – «россиянам дороже».

Рассказывает мне чиновник из «Роспотребнадзора». Приезжает кавалерственная дама из Республики Беларусь, возглавляющая такую же шнягу. Ей говорят: сделайте равные условия. Она: нет, вы богатые, вы заплатите», – сказал Трухан .

Кроме того, по его словам, в Белоруссии владельцам промышленных активов запрещено продавать их россиянам.

«Как на Украине запрещено активы русским продавать, так и в Белоруссии. Всем остальным можно, русским нельзя. Все наши попытки сделать с ними совместное предприятие провалились абсолютно полностью Как мне пишут, «белорусская привычка – договориться с россиянами по поводу цены и задрать цену», – сказал Трухан.