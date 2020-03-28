28.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Происшествия, Россия, Туризм, ЮБК
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В гостинице «Ялта-Интурист» подозревают заражение коронавирусом




Постоялец известной крымской гостиницы «Ялта-Интурист» отправился в обсерватор с подозрением на инфицирование коронавирусом. Об этом на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса заявила глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Пеньковской, вместо гостиницы ближайшие две недели постоялец проведет в евпаторийском обсерваторе.

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«Ситуация разрешилась – человек поедет в обсерватор сегодня. Никаких вопросов нет, поедет на предусмотренный действующим законодательством срок, до установления окончательного решения по данному случаю», – заявила Пеньковская.

Ранее глава республики подписал указ, согласно которому с 28 марта по 1 июня санатории, пансионаты и другие средства размещения в Крыму не будут принимать новых туристов.

На сегодняшнем заседании штаба Сергей Аксенов потребовал провести мониторинг в курортных регионах, чтобы проверить исполнение указа.

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