В гостях у Гордона Савик Шустер объявил войну российскому газу

29.07.2022  14:17 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Газ, Дзен, Италия, Россия, Энергетика


Телеведущий Савик Шустер, который после ликвидации на Украине каналов олигарха Рината Ахметова перебрался в Италию, объявил, что отказывается от российского газа.

Об этом он сообщил в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Телеведущий Савик Шустер, который после ликвидации на Украине каналов олигарха Рината Ахметова перебрался в...

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«В моем быту я пытаюсь абсолютно убрать с моей территории любую каплю российского газа. То есть я полностью перехожу на солнечную энергию. В Италии за российский газ от меня ни одной копейки. Это, конечно, простоватенько, но каждый делает, что может», – сказал Шустер.

Отметим, что только 25% газа, поставляемого в Италию, приходит из России.

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