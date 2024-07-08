В гостях у сказки: Зеленский с «Оскаром» сыграет Гарри Поттера и вернётся в президенты

Елена Острякова.  
08.07.2024 20:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Поэт-иноагент Дмитрий Зильбертруд с позывным «Быков» считает книжки о Гарри Поттере «евангелием 21-го века», в котором описано, как с «Вованом-де-Мортом» боролся покойный блогер-экстремист Алексей Навальный. Однако сейчас он пересматривает свои трактовки в связи с бесславной кончиной главного «героя».

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Популярная политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поэт-иноагент Дмитрий Зильбертруд с позывным «Быков» считает книжки о Гарри Поттере «евангелием 21-го века»,...

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«Во-первых, не факт, что это Навальный. Сейчас очень важную роль играет Зеленский. И Зеленскому, как всякому трикстеру предстоит не то, чтобы умереть и воскреснуть, а проиграть власть, лишиться ее и опять получить, как Черчиль. Для меня идеально бы было бы, если бы он сейчас ушел в отставку после выборов, на четыре года исчез, за это время снялся бы в байопике под названием «Зеленский», где сыграл бы себя, и с «Оскаром» бы вернулся в Украину. Вот это бы было идеально», – паясничал «Быков».

Также он видит утратившего легитимность президента Украины в роли библейского царя Давида.

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