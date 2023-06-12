В государственном информагентстве РФ допустили «заморозку» и торги по Херсону

Владимир Гладков.  
12.06.2023 00:58
  (Мск) , Москва
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Д.Б., Дзен, Политика, Россия, Спецоперация


России гораздо выгоднее затянуть конфликт и «поварить» Незалежную до нужной стадии готовности.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила обозреватель агентства РИА «Новости» Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России гораздо выгоднее затянуть конфликт и «поварить» Незалежную до нужной стадии готовности. Об этом...

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«Заморозка конфликта выгодна даже России. Даже в таком полусыром виде. Нам не нужно быстренько завоевать Украину, нам нужно Украину сварить до стадии нужной нам готовности.

Нас устраивает тот формат конфликта, который сложился за эти полтора года – относительно вялотекущий, с относительно малой кровью и малой ценой для России.

Потому что время работает на нас. Запад сделал ставку на то же, и понял, что ошибся. Соответственно, заморозка конфликта тоже работает на нас. Запад сам принял вину за невыполнение Минских соглашений – заявили, что это был хитрый план, чтобы подготовить ВСУ.

Но и России Минские соглашения были нужны ровно для того же. В 2014-15 годах мы не были готовы к конфликту нынешнего уровня. И вообще, чем меньше воевать, тем лучше», – сказала Алкснис,  позабыв уточнить, сколько детей погибло за время боевых действий.

Она считает, что Россия «загнала этот конфликт в удобный для себя формат».

«Этот конфликт не влияет на её благополучие и развитие. Наоборот, она использовала этот кризис в своих интересах и для своей выгоды. И да, теперь можно делать следующий шаг.

И то, что пошли многочисленные предложения о мирных переговорах – так, ребята, давайте договариваться. Вы зашли в тупик. У вас хватает ястребов, готовых воевать до последнего, но более умеренные силы понимают, что у них нет вариантов», – считает Алкснис.

Более того, полагает Алкснис, в случае возможных переговоров с Киевом Москва может использовать Херсон как предмет торга.

«Понятно, что своё мы не отдадим. Мне очень интересно, если переговоры станут реальностью, как будет решаться вопрос с Херсоном? Потому что Херсон – это российская территория, официально, по Конституции. И если они отойдут, это будет значить, что они признают это», – сказала Алкснис.

«С другой стороны, Россия потребует, чтобы из Херсона ушли, но будет готова торговаться – типа ладно, пока пусть на той стороне, но это всё равно наша территория. Это может быть своего рода уступкой.

А Украина будет всё это время гнить. Потому что нет другого способа переработать эту гигантскую страну. И ничего хорошего там не будет», – добавила политический обозреватель.

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