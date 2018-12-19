В государственных российских СМИ обнаружили либеральное русофобское лобби

19.12.2018, Москва, Галина Шершнева

Россия должна перестать представлять на федеральных каналах Украину как общество клоунов и фриков.

Об этом в эфире российского телеканала «Спас» заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

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«Для начала хотя бы в информационном поле поддерживать и показывать нормальную Украину, а не шутов гороховых и клоунов, которых выставили на политических ток-шоу на федеральных каналов, и смеются все дружно с этой Украины, которую опустили и опозорили.

Почему нигде не показали, как украинцы на коленях стояли перед Верховной радой неделю назад и молили, чтобы не было этого «собора». Хватит пиарить шутов. Нужно показывать нормальных людей и их поддерживать. Их не зовут, потому что там смеяться не с чего. Их мало, но это наши русские люди», – сказала Поклонская.

Философ Аркадий Малер полагает, что вина за такую информационную политику лежит на руководстве СМИ.

«То, что мы не видим сегодня в наших государственных СМИ нормальной Украины, реального русского сопротивления, это следствие того, что у нас до сих пор там сильно либеральное русофобское лобби. Люди, которые холодно относятся к русским национальным интересам и презрительно — к Русской Православной Церкви. Поэтому только в интернете мы можем узнать о реальном русском сопротивлении в Киеве, Одессе», – сказал Малер.