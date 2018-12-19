В государственных российских СМИ обнаружили либеральное русофобское лобби
Россия должна перестать представлять на федеральных каналах Украину как общество клоунов и фриков.
Об этом в эфире российского телеканала «Спас» заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Для начала хотя бы в информационном поле поддерживать и показывать нормальную Украину, а не шутов гороховых и клоунов, которых выставили на политических ток-шоу на федеральных каналов, и смеются все дружно с этой Украины, которую опустили и опозорили.
Почему нигде не показали, как украинцы на коленях стояли перед Верховной радой неделю назад и молили, чтобы не было этого «собора». Хватит пиарить шутов. Нужно показывать нормальных людей и их поддерживать. Их не зовут, потому что там смеяться не с чего. Их мало, но это наши русские люди», – сказала Поклонская.
Философ Аркадий Малер полагает, что вина за такую информационную политику лежит на руководстве СМИ.
«То, что мы не видим сегодня в наших государственных СМИ нормальной Украины, реального русского сопротивления, это следствие того, что у нас до сих пор там сильно либеральное русофобское лобби. Люди, которые холодно относятся к русским национальным интересам и презрительно — к Русской Православной Церкви. Поэтому только в интернете мы можем узнать о реальном русском сопротивлении в Киеве, Одессе», – сказал Малер.
Метки: Аркадий Малер, Наталья Поклонская, Русофобия
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.