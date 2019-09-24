В ГПУ не согласны с Брюсселем и считают, что санкции ЕС против Януковича все еще действуют

24.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Персональные санкции Европейского Союза в отношении Виктора Януковича от 4 марта 2019 года действуют до 6 марта 2020 года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Так интерпретировали в ГПУ сегодняшнее решение ЕС о снятии санкций с бывшего президента Украины, говорится в сообщении отдела связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“На многочисленные запросы СМИ сообщаем, что персональные санкции в отношении бывшего Президента Украины, введенные Советом Европейского Союза, действуют до 6 марта 2020 года”, – отметили в ГПУ.

В прокуратуре считают, что Суд общей юрисдикции ЕС решением от 24 сентября отменил Решение Совета Европейского Союза о санкциях Виктору Януковичу, которые действовали в период с 5 марта 2018 года по 4 марта 2019 года. В ГПУ отметили, что слушания по данному делу состоялось еще 6 июня 2019 года.

“Таким образом, персональные санкции Европейского Союза в отношении Виктора Януковича соответствии с Решением Совета Европейского Союза № 2019/119 / CFSP от 4 марта 2019 действуют до 6 марта 2020 року. Напомним также, что Суд общей юрисдикции ЕС 11 июля 2019 года отменил Решение совета Европейского Союза о санкциях Виктору Януковичу, которые действовали в течение 2017-2018 годов”, – считают в ведомстве.

Ранее сегодня Европейский суд общей юрисдикции изъял из санкционного списка 2018 года Александра и Виктора Януковичей.

“Европейский суд общей юрисдикции исключил из списка 2018 года Александра и Виктора Януковичей. Не установлено, что Совет, до принятия обжалуемых актов проверял, выполняют ли украинские судебные органы права заявителя на защиту и его право на эффективную судебную защиту”, – сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине.

Сегодня же стало известно о том, что Янукович поручил своим юристам подготовить собственное возвращение на Украину.