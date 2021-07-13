В граничащей с Украиной части Польши удалось остановить бездумный снос памятников

13.07.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Новости Украины

В Подкарпатском воеводстве – граничащей с Украиной части Польши благодаря позиции местных властей и общественности удалось остановить варварский снос памятников борцам с пособниками гитлеровцев из ОУН-УПА.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

В Польше прошли мероприятия, посвященные годовщине событий, известных как Волынская резня, – геноциду поляков и других меньшинств украинскими националистами. Кроме маршей памяти в ряде городов, состоялась и научные дебаты, в т.ч. в приграничном городе Замость.

На конференции обсуждалась также тема мест памяти жертв украинских националистов и погибших в столкновениях с ними солдат послевоенной Польши.

Стоит напомнить, что государственный Институт национальной памяти Польши с 2017 года занимается плановым сносом памятников не только Красной Армии, но и бойцов польских правоохранительных органов, которых руководство института и правящая партия считают «коммунистами». В рамках этой массовой «декоммунизации» публичного пространства уничтожаются и памятники на юго-востоке страны, где проводились операции польских военных, пограничников и милиционеров против банд ОУН / УПА.

Профессор Анджей Запаловский, историк из Жешува, обратил внимание, что даже в соответствии с принятым в апреле 2016 года законом, нельзя обосновать снос памятников солдатам Войска Польского, представителям Корпуса внутренней безопасности и милиции, погибших в сражениях с украинскими бандформированиями.

Анджей Запаловский

В законе говорится про запрет увековечивания представителей «тоталитарных организаций». Однако упомянутые структуры, будучи государственными органами, такими не являлись. Речь может идти исключительно о партиях, вооруженных партизанских отрядах, а не официальных структурах.

«Думаю, что закон можно применять к памятникам ОУН / УПА, потому что именно эти организации пропагандировали тоталитарный строй в виде интегрального, националистического украинского государства по образцу нацистской Германии», – считает ученый.

ИНП выдает исторические оценки, которые не имеют юридической силы. Запаловский напоминает, что в правовом смысле нынешняя Польша является правопреемником послевоенного польского государства: правовые акты приняты руководством государства после 5 июля 1945 года, с момента международного признания нового правительства Польши, продолжают действовать в современной Польше.

Историк обратил внимание, что снос очередных памятников был как минимум временно остановлен под давлением протестов местного населения, а также сельских и городских советов в Подкарпатском воеводстве.

Историк отметил, что даже среди сотрудников ИНП многие на самом деле выступают против такой «исторической политики», возмущаясь тем, что снос памятников защитников польского населения от нападений украинских бандформирований сопровождается возведением новых памятников ОУН / УПА на территории Польши.

Антипольская историческая политика руководства Польши приводит, таким образом, к очередным абсурдным ситуациям. Запаловский напомнил, что с 2016 года на западе Польши уничтожаются памятники воинов Первой и Второй Армий Войска Польского, которые вместе с Красной Армией участвовали в освобождении и взятии Берлина.

Пример успешной борьбы против сноса памятников в Подкарпатском воеводстве показывает, что совместные усилия местных ученых, общественников и активистов могут успешно остановить антипольскую политику искажения новейшей истории.