В границы 1991 года перестал верить сам Зеленский – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
21.02.2024 17:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Можно положить ещё несколько сот тысяч украинских солдат, но вернуть контроль над границами Украины 1991 года уже не удастся.

Об этом  на канале «Вышка» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Можно положить ещё несколько сот тысяч украинских солдат, но вернуть контроль над границами Украины...

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«Границы 1991 года – невыполнимая задача, вернуть Донбасс, Крым и так далее. Можно положить ещё несколько сот тысяч человек, как бы это ни звучало цинично, но невозможно сейчас достичь этой цели. Когда-то Зеленский говорил, что он, наверное, единственный, кто верит в победу, так я думаю, что и он сейчас начинает уже задумываться», – отметил он.

«Что касается планов, где граница компромиссов, на какой компромисс мы можем пойти – тоже никто не может сказать. Потому что ключ от мира лежит не в Киеве и не в Москве. Ключ лежит либо в Лондоне, либо в Вашингтоне», – считает Бондаренко.

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