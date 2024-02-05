В границы 91-го верит только Зеленский

Анатолий Лапин.  
05.02.2024 14:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия – это сильный враг, который учится на своих ошибках, в то, что Украина выйдет на границы 91-го года верит только президент Владимир Зеленский. Вопрос сейчас стоит лишь в том, с какими потерями Украина будет выходить из этого противостояния.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия – это сильный враг, который учится на своих ошибках, в то, что Украина...

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«Мы воюем сегодня с очень сильным врагом, который обучаем, который учится на своих ошибках 22-го года, который сейчас перегруппировался, который сейчас ведет войну совершенно по-другому, чем в самом начале боевых действий. Это ядерное государство, которое победить крайне сложно.

Говорить о том, что мы точно выйдем на рубежи 91-го года, в это, как признавался в интервью сам Зеленский, что он – единственный, кто, наверное, в это верит. Поэтому в данной ситуации – вопрос, когда закончится эта война, чем закончится и каковы будут потери с украинской стороны», – заявил Бондаренко.

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