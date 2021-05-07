В греческой Фракии замглавы МИД Турции наделал провокационных заявлений и унизил греческую прессу

07.05.2021, Афины, Алексей Топоров

В ходе частного визита в населенную преимущественно мусульманами провинцию Греции Фракия (Западная Фракия) замминистра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран общался с лидерами исламистов-пантюркистов.

Об этом сообщает Armyvoice.gr, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Явуз Селим Кыран посетил три крупнейших города греческой провинции – Комотини, Ксанти и Дидимотихон. Он встречался с местными муфтиями, не признанными Афинами из-за своей резкой протурецкой направленности и действиями по насаждению шариатского права в ущерб гражданскому. Надо отметить, что параллельно в регионе работают мусульманские религиозные лидеры, признанные греческим руководством, но их турецкий гость обошел своим вниманием.

Также турецкий дипломат встречался с лидерами местной мусульманской общины, делая заявления провокационного характера: передавая приветствия от президента Турции РеджепаТайипа Эрдогана и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу «туркам Западной Фракии», он проигнорировал тот факт, что собственно турки составляют лишь половину фракийских мусульман, вторая же половина представлена помаками (болгарами-мусульманами) и цыганами.

«Проблемы наших соплеменников – это наши проблемы, – заявил гость. – Анкара считает турецкое меньшинство мостом между двумя странами, и не будет хранить молчание перед лицом нарушений со стороны властей прав меньшинств в Западной Фракии».

Явуз Селим Кыран обвинил Грецию в «отрицании национальной идентичности и ограничении свобод» меньшинства «под различными предлогами, которые негативно сказываются на двусторонних отношениях». «Количество школ меньшинств постоянно сокращается и есть проблемы с выборами в местные органы самоуправления… Во время моего пребывания в Салониках я видел старые фотографии города. Я видел на фотографиях минареты, которые тогда украшали город. К сожалению, этого вида сегодня не существует. Сегодня в Салониках нет даже одной мечети!».

Таким образом, представитель турецкого МИД атаковал уже другую греческую область – Македонию, столицей которой являются Салоники.

Не менее серьезный скандал случился с пресс-конференцией по итогам визита Явуза Селима Кырана, поскольку на мероприятие были приглашены исключительно представители туркоязычных СМИ, в частности государственного турецкого телеканала TRT и турецкого государственного агентства Anadolu. И ни одно из греческих медиа.

На сегодняшний день мусульмане составляют только 30% населения Западной Фракии.