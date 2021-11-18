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18.11.2021 18:41
(Мск), Афины,
Алексей Топоров
 
Греция, Дзен, ЕС, Конфликт, Криминал, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал
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В Греции начали арестовывать пропагандистов-антиваксеров

Прокуратура Афин санкционировала арест адвоката Никоса Антониадиса, возглавлявшего кампанию против вакцинации за «распространение ложных...

Прокуратура Афин санкционировала арест адвоката Никоса Антониадиса, возглавлявшего кампанию против вакцинации за «распространение ложных новостей».

Об этом сообщает Kathimerini, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прокуратура Греции издала приказ об аресте лиц, выступающих против вакцинации, призывающих граждан не проходить вакцинацию или не пользоваться медицинскими услугами, потому что «они подвергают опасности свою жизнь и жизнь других людей».

Таким образом, начинает действовать новое положение Уголовного кодекса Греции, подразумевающего наказание за распространение ложных новостей.

Первой ласточкой в этом процессе стал адвокат Никос Антониадис, арестованный по санкции Прокуратуры Афин за «распространение ложных новостей» и «неповиновение властям».

При этом, как сообщает издание, ведомство в течение долгого количества времени расследовало активность и деятельность греческих ковид- диссидентов. Арестованный утверждал, что ковид-пациентов подключали к ИВЛ безо всякого повода, а вакцинация имела негативные последствия для их здоровья.

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