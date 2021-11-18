В Греции начали арестовывать пропагандистов-антиваксеров

Прокуратура Афин санкционировала арест адвоката Никоса Антониадиса, возглавлявшего кампанию против вакцинации за «распространение ложных новостей».

Об этом сообщает Kathimerini, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прокуратура Греции издала приказ об аресте лиц, выступающих против вакцинации, призывающих граждан не проходить вакцинацию или не пользоваться медицинскими услугами, потому что «они подвергают опасности свою жизнь и жизнь других людей».

Таким образом, начинает действовать новое положение Уголовного кодекса Греции, подразумевающего наказание за распространение ложных новостей.

Первой ласточкой в этом процессе стал адвокат Никос Антониадис, арестованный по санкции Прокуратуры Афин за «распространение ложных новостей» и «неповиновение властям».

При этом, как сообщает издание, ведомство в течение долгого количества времени расследовало активность и деятельность греческих ковид- диссидентов. Арестованный утверждал, что ковид-пациентов подключали к ИВЛ безо всякого повода, а вакцинация имела негативные последствия для их здоровья.