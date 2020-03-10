В Греции напали на немецких союзников «Азова»

10.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Прибывшие на испытывающий наплыв мигрантов греческий остров Лесбос представители немецкого филиала европейской правой организации «Generation Identitaire» подверглись нападению местных леваков-антифа.

Об этом сообщили греческие СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Десять немецких активистов движения Generation Identitaire, объединяющего борцов с нелегальной эмиграцией из Франции, Германии, Австрии, Англии, и Сербии, прибыли на греческий остров Лесбос, страдающий от постоянного наплыва нелегальных мигрантов. Усиление потока прибывающих плюс планы властей страны построить лагерь временного пребывания тюремного типа для мигрантов, ожидающих решения по запросу предоставления им убежища в Греции, спровоцировали стычки местных жителей с полицией. Помимо этого, греки не давали пристать к берегу шлюпкам с жителями стран третьего мира, скандируя: «Возвращайтесь домой», «Вы здесь не нужны», и отталкивая их палками.

Традиционно любые массовые волнения в Греции пытаются использовать в свою сторону правые и левые радикалы. Первые присоединились к антимигрантским протестам и, по всей видимости, приняли участие в недавнем поджоге кампусов мигрантских приютов организации One Happy family.

Также им принадлежала инициатива пригласить представителей немецкой ячейки движения Generation Identitaire во главе с ее идеологическим лидером Марио Мюллером. На остров немцы прибыли, как журналисты с целью снять репортаж про то, как греки борются с мигрантской волной.

Присутствуют на острове и левые, которые традиционно поддерживают мигрантов, но бьются с полицией против строительства лагеря, который, по их мнению, ущемляет права прибывших. Не имея возможность развернуться в полной мере, они решили оторваться на немецких правых. В левых изданиях начали появляться статьи о том, что в страну едут настоящие нацисты, а среди населения стали распускаться соответствующие слухи. В итоге, когда гости прибыли на Лесбос в городе Митилини они успели заснять лишь одного местного торговца. После чего на них напали несколько человек в черном с закрытыми лицами и бейсбольными битами, выкрикивая оскорбления. Одному из гостей разбили голову.

«Я не хочу, чтобы такое происходило на моем острове, чтобы разрушали мой остров, – прокомментировал инцидент местным СМИ торговец, общавшийся с немцами. – Я больше не могу такое выносить, я теперь даже не могу высказать свое мнение!».

На свой странице в Facebook Марио Мюллер описал произошедшее фразой «на нас напали антифа-крысы».

В свою очередь левые издания сообщили, что немцы кричали нападавшим: «Мы вам повторим Калаврите!» (резня, устроенная немецкими оккупационными войсками в одноименном городе в декабре 1943 года, в ходе которой, по разным данным , погибли от 600 до 1500 человек, которых расстреливали и сжигали живьем, включая женщин и детей). Что вряд ли соответствует действительности – представители движения Generation Identitaire приехали в гости грекам.

По последней информации, нападение не испугало немецких правых, и они продолжают оставаться на Лесбосе. При этом, нужно отметить, что в поиске союзников по антимигрантской теме, Мюллер не брезгует сотрудничать и с правыми радикалами, в частности он ездил в Киев, где общался с представителями нацистского корпуса «Азов».