10.07.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Беспорядки, Греция, погромы, Политика, социальные протесты, Сюжет дня
Просмотров:

В Греции попытка обуздать уличное насилие обернулась новыми погромами


Накануне ночью в сорока городах Греции прошли акции протеста против нового закона о демонстрациях, местами переросшие в ожесточенное противостояние с полицией.

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сегодня парламент Греции будет рассматривать новый законопроект о демонстрациях и митингах, позволяющий властям запрещать массовые акции в случае. При этом за участие в подобных акциях планируются наказывать тюремным сроком в один год, а за силовое противостояние правоохранителям – на два года.

Накануне вечером в сорока городах страны прошли акции против нового закона, участие в которых приняли более 10 тысяч человек. Организаторами протестных мероприятий стали профсоюзы и партии левого спектра: от умеренных социалистов и коммунистов до троцкистов и анархистов.


«План правительства и его провокации не прошли! – заявил в ходе митинга в Афинах лидер профсоюзного Фронта трудовой борьбы ( ПАМЕ) Георгос Перрос. – Мы останемся здесь и не собираемся отступать… Мы – рабочие люди, которые борются за свою жизнь! Руки прочь от классового рабочего движения, руки прочь от профсоюзов! Мы здесь с боевым духом и решимостью, потому что закон с нами!».

Однако вечером акции ожидаемо переросли в побоища с полицией, где первую скрипку играли активисты так называемого «Черного блока» – радикальной анархистской организации, которые начали закидывать полицию коктейлями Молотова, файерами и камнями, та ответила слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

Только в столичных Афинах за минувшую ночь пострадали шестеро полицейских, были задержаны участников беспорядков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть