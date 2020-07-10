В Греции попытка обуздать уличное насилие обернулась новыми погромами

10.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Накануне ночью в сорока городах Греции прошли акции протеста против нового закона о демонстрациях, местами переросшие в ожесточенное противостояние с полицией.

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня парламент Греции будет рассматривать новый законопроект о демонстрациях и митингах, позволяющий властям запрещать массовые акции в случае. При этом за участие в подобных акциях планируются наказывать тюремным сроком в один год, а за силовое противостояние правоохранителям – на два года.

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Накануне вечером в сорока городах страны прошли акции против нового закона, участие в которых приняли более 10 тысяч человек. Организаторами протестных мероприятий стали профсоюзы и партии левого спектра: от умеренных социалистов и коммунистов до троцкистов и анархистов.

«План правительства и его провокации не прошли! – заявил в ходе митинга в Афинах лидер профсоюзного Фронта трудовой борьбы ( ПАМЕ) Георгос Перрос. – Мы останемся здесь и не собираемся отступать… Мы – рабочие люди, которые борются за свою жизнь! Руки прочь от классового рабочего движения, руки прочь от профсоюзов! Мы здесь с боевым духом и решимостью, потому что закон с нами!».

Однако вечером акции ожидаемо переросли в побоища с полицией, где первую скрипку играли активисты так называемого «Черного блока» – радикальной анархистской организации, которые начали закидывать полицию коктейлями Молотова, файерами и камнями, та ответила слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

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Только в столичных Афинах за минувшую ночь пострадали шестеро полицейских, были задержаны участников беспорядков.