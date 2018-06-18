18.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

1 062 просмотров

В Греции прошла фотовыставка в память о погибших детях Донбасса

С 1 по 15 июня в Афинах (Греция) на базе Института Достоевского была проведена фотовыставка в память о детях Донбасса, погибших в ходе военной агрессии со стороны Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Сама выставка была приурочена к Международному дню защиты детей. Организаторами выступил Представительский центр ДНР в Греции во главе с его председателем Андреасом Зафейрисом, а также фотографы Ирина Лашкевич и Дэн Леви.