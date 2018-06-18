18.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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В Греции прошла фотовыставка в память о погибших детях Донбасса
С 1 по 15 июня в Афинах (Греция) на базе Института Достоевского была проведена фотовыставка в память о детях Донбасса, погибших в ходе военной агрессии со стороны Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сама выставка была приурочена к Международному дню защиты детей. Организаторами выступил Представительский центр ДНР в Греции во главе с его председателем Андреасом Зафейрисом, а также фотографы Ирина Лашкевич и Дэн Леви.
Метки: Греция, Донбасс, погибшие дети, фотовыставка
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15:06 18 июняКоррупция, воровство и беспредел – боевик “Азова” раскрыл тайны полка
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14:40 18 июняУкраина должна вернуть территорию, но не население Донбасса – Ганапольский
14:31 18 июня«Что, опять?»: Конфуз с рекламой Тимошенко в Киеве
14:28 18 июняБывший соратник Яроша объявил украинскую пропаганду неэффективной
14:19 18 июняПеребежавший в Киев пропагандист признал, что украинцам по барабану НАТО и ЕС
14:14 18 июняУкраинские националисты и организаторы гей-парада в Киеве – одни и те же люди
14:08 18 июняЭкс-сотрудники меджлисовского ТВ пошли на “постоянное взаимодействие” с российской властью в Крыму
14:05 18 июняУкраинской медицине осталось жить пару лет
13:55 18 июняУкраину объявили банкротом
13:51 18 июняКрымские татары возмущены использованием песни Джамалы про депортацию на гей-параде в Киеве
13:43 18 июняГанапольский жалуется, что русским санкции нипочем
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15:40 18 июняУкраинский музыкант заявил, что Россия “портит фен-шуй” всей планете
14:48 18 июняПророссийскому журналисту отказали в аккредитации на ЧМ-2018
14:47 18 июняМеджлисовцы и саакашисты закатили истерику, требуя от Тимошенко план «освобождения Крыма»
14:08 18 июняЭкс-сотрудники меджлисовского ТВ пошли на “постоянное взаимодействие” с российской властью в Крыму
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14:18 15 июняМИД РФ: Что бы там ни утекало от Трампа, тема Крыма закрыта
14:03 15 июняЭкс-соратник Ющенко: Трамп нанёс нам страшную пощёчину
13:40 15 июняТатарстан закрыл свое представительство на Украине
12:53 15 июняПосле заявления Путина США решили не рисковать украинской государственностью
12:19 15 июняЭксперт предложил украинской власти использовать ЧМ-2018 для обворовывания государства
12:11 15 июняСтокгольмкая “перемога” оборачивается грандиозной “зрадой”
11:50 15 июняЛидеры США и ЕС обделались перед Путиным – Гордон
11:15 15 июняЖириновский подсказал Трампу, что еще назвать Россией
11:11 15 июняКорнилов расскажет крымчанам, как противодействовать антироссийской пропаганде
11:07 15 июняГимн России и Путин в прямом эфире поставили на уши Украину
10:01 15 июняВ Киеве пророчат ослабление антироссийских санкций ЕС
9:34 15 июня“Блестящая столица мирового уровня” – иностранцы поражены изменившейся Москвой
9:11 15 июняНа Украине признали горькую правду о Путине и России
8:27 15 июняВ ЕС осознали, что антироссийские санкции идут на пользу экономике РФ
8:04 15 июняРоссия не допустит американских комендатур на Донбассе
23:55 14 июняВ Киеве паника: Россия готовится к нападению на Украину, проводя учения на границе
21:05 14 июняТурчинов: ФИФА “поддерживает российскую агрессию” против Украины
20:46 14 июняЕвросуд назначил дату заседания по жалобе Украины против России
20:39 14 июняВопреки прогнозу Шустера сборная России победила саудитов в первом матче ЧМ-2018
19:25 14 июняТрамп заявил лидерам G7, что Крым – это Россия
17:14 14 июняВерховный суд Украины отказался пересматривать приговор добровольцу Агееву
16:57 14 июняРоссийский омбудсмен собралась на Украину
14:49 14 июняЯ вам тут не Слава! – Ковтун разбушевался на эфире у Соловьева
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