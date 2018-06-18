Политнавигатор - Новости России и Украины
18.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Война, Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Сюжет дня, Украина

В Греции прошла фотовыставка в память о погибших детях Донбасса


С 1 по 15 июня в Афинах (Греция) на базе Института Достоевского была проведена фотовыставка в память о детях Донбасса, погибших в ходе военной агрессии со стороны Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сама выставка была приурочена к Международному дню защиты детей. Организаторами выступил Представительский центр ДНР в Греции во главе с его председателем Андреасом Зафейрисом, а также фотографы Ирина Лашкевич и Дэн Леви.

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