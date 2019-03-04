В Греции задержали бывшего топ-менджера Курченко

04.03.2019, Киев, Игорь Петров

Бывшего исполнительного директора компании Сергея Курченко «ВЕТЭК» Евгения Калинина арестовали в Греции по запросу Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Евгений Калинин был задержан 28 февраля, а 1 марта его отправили под стражу. Теперь Украина должна направить запрос на экстрадицию.

Калинин объявлен в розыск в 2017 году управлением Национальной полиции Украины в Одесской области. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, создании преступной организации и служебном подлоге.

Калинин до 2011 года был вице-президентом «НК-ВР Коммерс». В 2013-2014 годах он работал исполнительным директором холдинга «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания».

По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в самом задержании нет ничего необычного, такие случаи происходят регулярно.

«Интерпол задерживает тех, кто совершил экономические преступления. Он отказывается работать только с теми, кто обвиняется по политическим мотивам. Поэтому такие случаи как задержание Евгения Калинина будут повторяться и в будущем. Такие ситуации регулярно происходят и в Украине и в России. Случай Евгения Калинина – это не политика. Вероятно, этот менеджер много знает и пр. Это, в числе прочего еще и попытка что-то заработать. Поскольку задержанный является гражданином России, с российской стороны, вероятно, будет предприниматься какие-то действия по его освобождению», – сказал Бортник в комментарии «ПолитНавигатору».

Политолог Константин Бондаренко считает, что если адвокатам задержанного удастся доказать политическую подоплеку обвинений, Евгения Калинина отпустят.

«Такого рода задержания – не редкость. Но далеко не всегда после такого задержания следует выдача той или иной стороне. Евгения Калинина задержали по экономическим статьям, но в таких случаях часто удается доказать наличие политической подоплеки, как, например, было в деле Колобова, которого задерживали в Испании и потом отпустили. Точно так же в Италии в своем время задерживали Авдакова, но потом отпустили.

Обычно сначала возбуждается уголовное дело на родине или в стране, где было совершено преступление. После этого дело направляют в штаб-квартиру Интерпола, обвиняемого ставят на учет и после этого те страны, которые участвуют в работе Интерпола обязаны задержать обвиняемого. После задержания к дулу подключаются адвокаты и уже национальная полиция той страны, где произошло задержание, должна решить будет ли обвиняемый экстрадирован по запросу обвиняющей страны.

Поэтому сейчас многое будет зависеть от греческой полиции и судов. Пока сложно сказать, отпустят ли Евгения Калинина или выдадут Украине. Если удастся доказать, что задержанный преследуется по политическим мотивам и обвинения против него имеют политическую основу, то его отпустят. Все зависит от адвокатов, от того, насколько убедительными будут доказательства», – сказал Бондаренко.