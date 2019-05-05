В Грузии анонсировали размещение баз НАТО

05.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Власти Грузии примут решение о размещении иностранных военных баз в стране в соответствии с национальными интересами республики, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе в эфире телекомпании Imedi.

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“Я хочу со всей ответственностью заявить, что наши отношения с НАТО, Евросоюзом, с нашим стратегическим партнером — Соединенными Штатами Америки — никогда не были на таком высоком уровне, как сейчас. Это большой успех, и мы собираемся еще больше углубить его. Исходя из этого, мы всегда примем те решения, которые будут входить в национальные интересы Грузии”, — сказал Бахтадзе, отвечая на вопрос о возможном размещении иностранных баз в стране.

Премьер также подчеркнул, власти Грузии в течение последних лет пытались убедить западных партнеров в необходимости усиления безопасности в Черном море.

“Мы интенсивно и в течение длительного времени старались донести очень важное послание до наших западных партнеров: без безопасности Черноморского региона невозможно говорить об устойчивых системах безопасности в европейской или евроатлантической семье. Вам известно, что последние инициативы НАТО говорят о том, что именно безопасность Черноморского региона становится главным приоритетом для альянса, и это очень большой успех”, — заключил глава правительства.