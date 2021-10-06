В Грузии гадают, как сплавить Саакашвили на Украину

06.10.2021 09:33 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный в Тбилиси после нелегального проникновения в страну, в этом случае мог также нарушить украинское законодательство.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Издание отмечает, что грузинские власти еще 4 октября отмели возможность экстрадиции Саакашвили на Украину.

«Однако в тот же день глава МИД Грузии Давид Залкалиани сказал, что Михаил Саакашвили мог нарушить и украинское законодательство. В свою очередь, представители украинской Госпогранслужбы также признали, что в пограничной базе не оказалось отметок о выезде политика из страны, и заявили о начале служебного расследования», – обращает внимание газета.

При этом адвокаты Саакашвили, с котоырми побеседовали российские журналисты, считают, что Саакашвили откажется от возможной экстрадиции, поскольку прибыл в Грузию для политической борьбы.

В свою грузинский политолог Паата Закареишвили полагает, что экстрадиция Саакашвили в Киев на основании незаконного пересечения им госграницы Украины могла бы стать неплохим выходом из нынешней ситуации.

«Так как Саакашвили – гражданин Украины, то Тбилиси с легкой совестью может экстрадировать его туда, а уже там украинцы могут выпустить его по УДО или помиловать. Держать его здесь в тюрьме для властей нецелесообразно – это станет бомбой замедленного действия, он постоянно будет будоражить людей», – сказал Закареишвили.

Он предполагает, что Саакашвили продержат под арестом до второго тура парламентских выборов 30 октября, а к концу года он вновь окажется на Украине.