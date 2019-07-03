В Грузии напали на туристов из России

03.07.2019, Тбилиси, Михаил Рябов

Грузинские СМИ опубликовали видео, где запечатлено нападение антироссийских митингующих с флагами Грузии и Украину на машину с туристами из РФ, – причиной агрессии стала Георгиевская лента в салоне авто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российские туристы и гостеприимные грузины. Главное не забывать, что в Грузии абсолютно безопасно, что это позиция не всего грузинского народа и что георгиевскую ленту они топчут от избытка гордости», – комментирует журналист президентского пула Дмитрий Смирнов.

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