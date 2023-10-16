В Грузии объявили о создании аналога украинского «Миротворца»

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В Грузии объявили о создании аналога печально известного украинского сайта «Миротворец» – платформы mona.ge, авторы которой обещают публичное «разоблачение и фиксацию лиц, содействующих продвижению в стране российских интересов».

Презентацию проводили представители двух ультралиберальных партий «Гирчи («Больше свободы» и «Дроа» («Пора» – еще один прямой аналог майданного проекта на Украине). Обе партии, заключившие избирательный альянс, декларируют «нулевое сотрудничество с российским режимом».

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Вот какие цели были объявлены русофобами на пресс-конференции.

«Разоблачение рабского повиновения и службы российскому режиму в сегодняшней Грузии и обнародование таких личностей; сохранение личностей разоблаченных людей в цифровом формате для будущих поколений как людей, которые в различных формах и функциях находились на службе российского режима в этот важный и трудный период истории страны; максимально предотвратить бегство этих людей и членов их семей и поиск убежища в западных странах».

Создатели проекта намерены предавать огласке имена уличенных лиц на специальном брифинге еженедельно, а список ежемесячно направлять в аккредитованные дипломатические представительства и эмиграционные службы западных стран.

Решения по включенным в базу лицам будет принимать совет, в состав которого войдут прозападные граноеды, финансируемые американцами и европейцами СМИ, а также т.н. оппозиционные партии.

«Имена и фамилии каждого мы донесем до потомков и сохраним их навсегда. Будущее поколение узнает, кто мешал Грузии на пути европейской интеграции», – заявил лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе

Еще один радикальный антироссийский политик, лидер партии «Дроа» Елена Хоштария считает, что «нужно системное противостояние российской системе и создание механизма информирования, а не разовое выкрикивание фактов».

По ее мнению, созданный сайт и будет механизмом разоблачения госслужащих.

Проект мona.ge – один из элементов плана по подготовке нового переворота в Грузии, который готовят саакашисты, – о чем ранее уже публично предостерегала местная Служба госбезопасности. Именно так оценил анонс новой антироссийской инициативы председатель комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.

Сарджвеладзе считает, что целью новой безответственной инициативы является создание в стране напряженности. При этом он заметил, что создание портала некоторые из его инициаторов должны начать с публикации своих фотографий.

Сарджвеладзе, по-видимому, имел в виду, прежде всего, выпускницу МГИМО Елену Хоштария, которая позиционирует себя как радикальный антироссийский политик, что, впрочем, не мешает ей принимать поступающие на ее счета денежные перечисления из России.

Вопрос об источнике поступлений и их цели – предмет отдельного обсуждения, однако предположение, что создание платформы является частью плана насильственной смены власти в стране небеспочвенно.

Ведь, по словам лидера партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе, одной из целей платформы является наблюдение за предвыборным периодом, поскольку именно тогда саакашисты ожидают рост антизападной пропаганды и фальсификации результатов выборов – весь список претензий, как и когда-то на Украине.

Радикальные русофобские оппозиционные партии «Гирчи» и «Дроа», чья поддержка в обществе колеблется от 1 до 3 процентов, конечно же, не могут рассчитывать на победу в выборах, так как проходной барьер в законодательный орган составляет 5%. Понятно, что они – всего лишь инструмент.

Кукловодами преследуется истинная цель ультралиберальных политических сил: шантаж и запугивание тех политиков, госслужащих, правоохранительных органов, которые ответственны за соблюдение в стране порядка и стабильности.