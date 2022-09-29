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Новости Украины

Во вторник главы МИД РФ и Абхазии подписали соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Церемония совпала с 29 годовщиной потери Грузии контроля над Сухумом – столицы Абхазии. В Тбилиси и Батуми в этот день прозападные грузинские силы провели акции под лозунгами осуждения «российской оккупации территорий Грузии и Украины».

«Самопожертвование украинцев создало исторический шанс для того, чтобы Россия потерпела поражение, и невозможное стало неизбежным, и грузины вернулись домой», – так организаторы митинга сформулировали свой план по возвращению мятежной провинции.

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Выступающие не скрывали раздражения, что Сергей Лавров и Инал Ардзинба подписывали договор в день, который считается трагедией для сотни тысяч грузин, живших до 1993 года в Абхазии – после поражения правительственных сил они были вынуждены покинуть свои дома.

На центральном проспекте Тбилиси был развернут огромный баннер с надписями на грузинском и украинском языках: «27-го сентября пал Сухуми. Русскую агрессию теперь испытывает братская Украина. Слава героям! Да здравствует Грузия!».

«Даже через 29 лет после падения Сухуми ощущается боль, последовавшая за массовыми убийствами, поддержанными Россией» – мастерски спекулирует на чувства грузин посольство США в Тбилиси. «27 сентября 1993 года пал Сухуми. Слава героям!».

Терминология и акценты те же! Вот опять, откуда дует ветер!

В унисон организаторам русофобской акции, президент Грузии Саломе Зурабишвили заговорила о «крайне циничных действиях России» и призвала «категорически осудить те референдумы, которые проводятся в Восточной Украине».

Всё это происходит на фоне массового бегства в Грузию российских граждан, пытающихся избежать мобилизации в армию.

Скопление желающих въехать в Грузию преподносится проамериканской грузинской оппозицией как «специально организованное проникновение» россиян, среди которых имеется множество шпионов и диверсантов. Саакашисты призывают к закрытию границы, несмотря на то, что среди приезжающих много грузинских соотечественников, проживающих в РФ.

Оппозиция попыталась провести акцию протеста прямо на границе с РФ. Полиция не подпустила их непосредственно к границе, нейтрализуя высокую вероятность провокации со стороны неисправимых радикальных русофобов. Саакашисты все равно организовали пикет Военно-грузинской дороги под лозунгом «Россия террорист! Слава Украине!».

Поддерживающие оппозицию прозападные СМИ развернули информационную кампанию за закрытие границы. Власти вынуждены оправдываться.

«Закрытие границы, в первую очередь, нанесет ущерб интересам грузин, проживающим в РФ», – заявил лидер правящей партии «Грузинская Мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он заверил, что и граница, и «интересы национальной безопасности» защищены надежно. Кобахидзе остается сторонником сохранения нормальных отношений с Россией, несмотря на сильнейшее давление со стороны США и ЕС.

С другой стороны, представители власти Грузии стараются не комментировать вышеупомянутое соглашение, подписанное с Абхазией в Москве, хотя все понимают значение этого документа. Договор об урегулировании вопросов двойного гражданства, несомненно, станет началом нового этапа дальнейшего сближения Абхазии и Российской Федерации.

Соглашение было подписано на фоне политического обострения в Сухуме, где абхазская оппозиция активно выступает против доступа граждан России к земельному фонду и недвижимостям республики.

Тем не менее, молодой министр Ардзинба (бывший соратник Владислава Суркова) демонстрирует решимость открыть ворота российским инвестициям для поднятия экономики маленькой республики, отколовшейся от проамериканской Грузии 30 лет назад.