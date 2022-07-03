В Грузии высадился украинский гей-десант, но парад всё равно оказался сорван

Новости Украины

Накануне в Тбилиси практически целый день продолжались акции протеста по поводу т.н. ЛГБТ-недели, которую проводят прозападные НКО в столице Грузии. Консервативная партия организовала митинг перед парламентом с главным лозунгом «Грузия без гей-пропаганды». К митингующим присоединились множество верующих и священнослужителей. Приехали представители регионов. Видны были флаги времен первого президента Грузии Гамсахурдия, также большие православные кресты и перечеркнутые портреты прозападных политиков, посла США и омбудсмена, активно защищающего право «меньшинств».

Прозвучали патриотические песни и призывы «Сакартвелос гаумарджос! Джос! Джос!» (Да здравствует Грузия!») – все в духе былых националистических митингов 30-летней давности. Да, акция однозначно походила на те митинги «национально-освободительного» движения с одним принципиальным различием – идейные наследники русофобского, антисоветского национального движения теперь выступают за союз с Россией и против НАТО, США и ЕС!

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Главный организатор акции – Консервативная партия завуалированно поддерживается влиятельными властными кругами и считается откровенно «пропутинской». За последние полгода партия стремительно расширила сеть офисов по всей Грузии и серьезно приумножила информационные ресурсы, включая собственный ТВ-канал под названием «Альт-инфо». Последний является одним из двух грузинских ТВ-каналов (второй принадлежит партии «Альянсу Патриотов»), освещающих украино-российский военный конфликт объективно, тем самым, вызывающий «огонь на себя» целой армии прозападных СМИ и политиков.

Консервативная партия, перехватившая инициативу у другой «пророссийской» партии «Альянса Патриотов», бесславно завершающих свою деятельность, точно также, как и «Альянс», исповедует исключительно право-консервативные и клерикальные идеи. Главными ее посылами обществу являются «Да здравствует Православная Церковь!» и «Долой геев!», а также – «Долой НАТО и даешь союз с Россией!». Благодаря именно последнему посылу, консерваторы имеют определенную стабильную поддержку среди населения Грузии, хотя в стороне остается весь левый электорат.

Так вот, перед парламентом, в порыве чувств, один из участников акции облил себя бензином и попытался совершить акт публичного самосожжения, но его спасли, моментально облив водой из фонтана поблизости. В конце концов, акция переросла в шествие в сторону представительства посольства ЕС, где демонстративно был сожжен голубой флаг ЕС, несмотря на то, что такое действо является административным правонарушением. Несколько раз произошли стычки с полицией.

К концу дня тысячи демонстрантов направились в парк «Мтацминда» (Священная гора), где проходит гей-фестиваль, но не смогли прорвать усиленный кордон полиции.

Нужно отметить, что, не имея достаточных «людских ресурсов» в Грузии, организаторы «фестиваля» в этом году свои ряды усилили «гей-десантом» из Украины, Молдовы и ряда европейских стран. Несмотря на такую переброску сил, гей-парад по улицам столицы не состоялся, он был локализован в главном парке Тбилиси в приятной компании западных дипломатов и дюжины либеральных политиков и «общественников».

Уже который год в Грузии не удается провести открытый гей-парад, с чем никак не смогут смириться «западники». Подавляющее большинство грузинской общественности против пропаганды разврата. Но, несмотря на то, что общественность резко отрицательно реагирует на навязывание подобных «западных ценностей», попытки сломать сопротивление и «европейзировать» Грузию будут продолжаться. Дело в том, что одним из главных требований на пути обретения статуса кандидата в члены ЕС является как раз «терпимость» к сексуальному «меньшинству». А получение статуса кандидата, в чем на днях было отказано Грузии, может стать поводом для серьезного политического кризиса с «Майданом» – теперь уже с южным темпераментом. Исчерпывается время ультиматума, предъявленное проамериканской оппозицией, чтобы поменять действующее правительство на компромиссное «техническое». Пространство перед парламентом Грузии в ближайшие часы будет занято уже прозападной оппозицией, гораздо сильной и организованной, чем консервативная «оппозиция», тайными нитками связанная и с правящей «Грузинской Мечтой», и с определенными политическими кругами России.

А «Революция Роз-2» вполне реальна, если учесть, что в отличие от консерваторов, на фоне отсутствия левой политической платформы, «западники» на вооружение активно берут как раз социальную повестку дня и левую риторику.