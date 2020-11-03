В грядущем мировом коллапсе спасутся только Россия и её союзники – эксперт

03.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Мир стоит на пороге колоссального кризиса, в котором шанс спастись есть только у обладающей большими ресурсами России и её союзников.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В мире ничего хорошего не будет происходить вне зависимости от того, что произойдёт в США и с их клиентскими режимами. Потому что весь мир находится в системном кризисе, а не только США. И за исключением, наверное, России, весь мир испытывает острую ресурсную недостаточность.

Это значит, что хаотизация мира и других государств должна нарастать. Россия может спасти и укрепить себя, может спасти какое-то количество небольших клиентских стран. Может совместными усилиями удержать на плаву какое-то более-менее серьёзное объединение, желательно в рамках всей Евразии», – сказал он.

Однако Ищенко подчеркнул, что даже с российскими ресурсами и влиянием не получится спасти весь мир.

«Но она не способна сейчас спасти весь мир – в рамках уходящей системы Россия не является абсолютным доминантом и не может продиктовать свою волю всему миру, его централизованно реорганизовать, и направить в каком-то направлении их спасения.

Ресурсная база у России достаточно большая, но не настолько, чтобы всех завалить и спасти только за счёт постоянной закачки дополнительного ресурса. Единственное, что она может сделать – это постараться спасти себя и кого-то, кто к ней присоединится как осколок цивилизации. Со всеми остальными будет очень плохо.

Хотя это не значит, что с Россией обязательно будет хорошо. Потому что можно постараться спасти себя, но это не значит, что обязательно получится. Потому что может получиться, а может и не получится. Но у нас, по крайней мере, есть шанс. У многих государств такого шанса просто нет», – добавил эксперт.