В грызне за Украину между Лондоном и Вашингтоном Зеленский обречён – киевский политолог

2024 год ознаменуется для Украины политическими потрясениями в ходе кадрового противостояния между США и Британией за контроль над украинским правительством, что при любом исходе на руку Москве.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил покинувший Украину киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина уже вошла в стадию достаточно серьёзной турбулентности. Одна из причин – это конфликт между Вашингтоном и Лондоном за Украину. Недавний визит Сунака стал знаковым для этого. Сейчас грядут на Украине достаточно серьёзные пертурбации в плане высших эшелонов власти – смена главы СБУ, главы МВД, вероятная смена главы правительства и в целом правительства, но это ближе к гипотетическим парламентским и президентским выборам. Вероятна отставка Залужного и замена его на Буданова. Это не какие-то отдельные голоса, как в российских СМИ принято ссылаться на Жору Туку, который работает на Порошенко, тут понятная история. На самом деле, это секрет Полишинеля во внутриукраинских дискуссиях даже не на кухнях, а в коридорах власти. То, что это решение принято, в том числе, под давлением британцев, это уже почти свершившийся факт.

Два дня назад было собрание СНБО Украины, где было озвучено ещё раз – Залужный уходит, а на его место идёт Буданов. Буданов не хотел, но выторговал себе то, что Пашков, его зам, возглавит ГУР МО, и он сохранит контроль над ГУРом», – рассказал Павлив.

С другой стороны, считает эксперт, начнут кадрово давить американцы.

«Соответственно, эта турбулентность ничем иным, кроме как попытками американцев надавить заново на Киев, не закончится. Естественно, они не захотят терять контроль над ситуацией. Более того, вместо Малюка СБУ (это реверанс со стороны Зеленского, они думают, что этого хватит) возглавит абсолютно американский человек Александр Поклад – глава контрразведки и замглавы СБУ. При этом очень связан с Лёвочкиным, а тот пострел всегда поспел, всегда в тренде», – отметил политолог.

Однако он уверен, что американцам будет этого мало, и подковёрная война будет нарастать.

«Сейчас прошла смена главы Счётной палаты, и человека поставила непосредственно Пенни Прицкер, которая является американским аудитором для Украины. То есть сейчас будет большая-большая такая тягонина, скрытая подковёрная война на Украине. В моём понимании, она неизбежно закончится выборами парламентскими и президентскими. Скорее всего, практически гарантированно закончится уходом Зеленского и сменой парадигмы. Я полагаю, что это будут ключевые события 2024 года, которые сыграют крепко нам на руку. И, естественно, усилия наших ребят на фронте, которые планомерно перемалывают военную силу украинцев», – заключил Павлив.