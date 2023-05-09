В ГУР МО Украины признались в убийствах граждан России

Анатолий Лапин.  
09.05.2023 12:26
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические убийства, Россия, Спецслужбы, Терроризм, Украина


Украинские спецслужбы стоят за ликвидациями и покушениями на граждан России на территории РФ.

В этом признался представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские спецслужбы стоят за ликвидациями и покушениями на граждан России на территории РФ. В...

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В эфире «Радио НВ» Юсов похвастался, что Украина действует по принципу израильского Моссада, о чем можно узнать в лентах криминальной хроники.

«Очень часто спрашивают, когда будет сформирован украинский Моссад, каким он будет. Но, вместе с тем, если мы посмотрим на ленту новостей, абсолютно публичную информацию, то фактически еженедельно слышно о ликвидации тех или иных предателей, коллаборантов и военных преступников.

Часто удачно, иногда это попытки, и это означает, что работа будет продолжаться, пока каждый преступник не будет привлечен к ответственности и справедливо наказан. В их интересах – быстрая сдача в руки украинского правосудия – это абсолютно безопасный и демократический вариант», – заявил Юсов.

 

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