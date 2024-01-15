В ГУР Украины рассказали, что ВС РФ не испытывают недостатка в добровольцах

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Ежемесячно в российскую армию добровольно приходит более 30 тысяч человек.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, отвечая на вопрос, планирует ли Россия более широкую волну мобилизации.

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«Все условия для проведения мобилизационных мероприятий у них созданы, в том числе и на законодательном уровне. Учет военнообязанных есть. Планы по формированию и восстановлению, например, Ленинградского и Московского военных округов тоже есть. И все это будет влиять на мобилизационные потребности их вооруженных сил», – сказал Скибицикй.

Он, впрочем, сомневается, что до выборов президента РФ в России будет объявлено о мобилизации.

При этом представитель ГУР говорит, что и без мобилизации приток в российскую армию достаточно высокий.

«Ежедневно в ряды вооруженных сил РФ приходит около 1000 – 1100 человек», – добавил он.

Он отмечает, что граждан России мотивирует на службу в армии заработная плата, которая зависит от ряда факторов.

«Все зависит от того, где находится подразделение, ведет ли боевые действия. Но у русских четко определено, что день боевых действий – это плюс 8 тысяч рублей к зарплате. Если говорить в абсолютных цифрах, то это примерно 220–250 тысяч рублей в месяц. Это для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях на первой линии столкновения», – резюмировал Скибицкий.