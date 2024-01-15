В ГУР Украины рассказали, что ВС РФ не испытывают недостатка в добровольцах

Игорь Шкапа.  
15.01.2024 11:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 265
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина


Ежемесячно в российскую армию добровольно приходит более 30 тысяч человек.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, отвечая на вопрос, планирует ли Россия более широкую волну мобилизации.

Ежемесячно в российскую армию добровольно приходит более 30 тысяч человек. Об этом, передает корреспондент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Все условия для проведения мобилизационных мероприятий у них созданы, в том числе и на законодательном уровне. Учет военнообязанных есть. Планы по формированию и восстановлению, например, Ленинградского и Московского военных округов тоже есть. И все это будет влиять на мобилизационные потребности их вооруженных сил», – сказал Скибицикй.

Он, впрочем, сомневается, что до выборов президента РФ в России будет объявлено о мобилизации.

При этом представитель ГУР говорит, что и без мобилизации приток в российскую армию достаточно высокий.

«Ежедневно в ряды вооруженных сил РФ приходит около 1000 – 1100 человек», – добавил он.

Он отмечает, что граждан России мотивирует на службу в армии заработная плата, которая зависит от ряда факторов.

«Все зависит от того, где находится подразделение, ведет ли боевые действия. Но у русских четко определено, что день боевых действий – это плюс 8 тысяч рублей к зарплате. Если говорить в абсолютных цифрах, то это примерно 220–250 тысяч рублей в месяц. Это для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях на первой линии столкновения», – резюмировал Скибицкий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть