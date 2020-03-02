В Идлибе появился шанс на перелом не в пользу Турции

02.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Сирийская армия оправилась от первых дней ударов с воздуха турецкими беспилотниками, изменила тактику, и в зоне боевых действий в Идлибе появился шанс на перелом не в пользу Анкары.

Об этом в своем блоге рассказывает военкор Олег Блохин, уточняя, что из-за угрозы атак дронов передвигаться с особой осторожностью приходится и журналистам.

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«Ни в одном из подразделений больше 5 минут не задерживаемся. Быстро узнаём ситуацию и движемся дальше. Дольше не остаёмся, чтобы не прилетело по садыкам с беспилота из- за нашего визита. Сперва заезжаем в укрытие, потом пешком к бойцам. Вполне себе прокатывает. В населеннниках и на позициях ни души. Все в укрытиях, и люди и техника. Могут, когда хотят или жизнь заставит», – рассказывает Блохин.

«Арта выезжает на позиции, работает и после сразу в укрытие. Работают быстро, аж глазу приятно. В целом настроение у парней нормальное, особо не жалуются. Линейку удалось стабилизировать, в районе Серакиба даже начать нахлобучивать турок с душьем. Можно вполне себе переломить ход событий в сторону сирийцев, если усилить работу ПВО и обнулить максимально возможное число работающих БЛА турок. Причём, не только ударных, а и тех, которые «подсвечивают» цели. В свое время примерно то же самое мне говорили курды: «Помогите нам очистить воздух, а землю мы сами очистим от турок и нусры в самое короткое время», – продолжает военкор.

Тем не менее, уточняет Блохин, «по факту, турецкие БЛА хоть и снизили немного активность в связи с потерями, но до сих пор представляют проблему номер один».