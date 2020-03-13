В Идлибе турецкие войска и джихадисты готовятся к новым боям

13.03.2020, Москва, Олег Кравцов

В сирийской провинции Идлиб, несмотря на соглашение о перемирие, ситуация грозит выйти из-под контроля.

Об этом в своем телеграм-канале пишет российский военкор Евгений Поддубный, который сейчас находится в Сирии.

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«В турецком оборонном ведомстве заявляют, что тяжелое вооружение турецкой армии останется на наблюдательных постах в Идлибе. Боевики ХТШ и других радикальных группировок, которые действуют в зоне деэскалации активно «закапываются», подтягивают к переднему краю бронетехнику и живую силу, занимаются перегруппировкой. Причем усиливают боевики участки, которые по московскому соглашению должны контролировать правительственные силы.

Риторика спокойная, «на земле» своя игра. Турецкие военные не демонстрируют решительного желания проводить КТО на сирийской территории, которую контролирует и за которую отвечает Анкара. «Весенний щит», итоги этой операции, должны были отрезвить турецких военачальников, но пока выглядят эти действия как похмелье.

15 марта должно состояться совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4. У трассы турецкие прокси. Если безопасность колоны будет обеспечена, значит прокси вполне управляемые, если эти прокси будут вести террористическую деятельность, значит московские договоренности – были просто способом спасти репутацию правящих кругов Турции. Но. «Весенний щит – 2» может стать неподъемным эпизодом для Анкары», – пишет Поддубный.

Напомним, что две недели назад турецкая армия вторглась на территорию Сирии, чтобы остановить наступление правительственных войск на террористов. В ходе кровопролитных боев обе стороны несли тяжелые потери.

В итоге Россия и Турция согласовали документ о прекращении огня, по которому за сирийской армией остались освобожденные в ходе зимней кампании территории провинции Идлиб.