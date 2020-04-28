28.04.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Сирия, Турция
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В Идлибе вспыхнули бои между турками и террористами




В Сирийской провинции Идлиб Турция начала боевые действия против террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая Аль-Каида).

Об этом сообщают «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Источники издания рассказали, что интенсивность боев резко возросла 26 апреле после очередной попытки Анкары выполнить московские соглашения и разблокировать стратегическое шоссе М4. Во время столкновений с боевиками турецкие военные применили сначала слезоточивый газ, а затем открыли огонь на поражение.

«Медики сообщили о пяти убитых и множестве раненых. В их числе не только гражданские лица, но и экстремисты. По словам источников «Известий», после начала стрельбы на баррикадах вместо местных жителей появились вооруженные боевики с автоматами и гранатометами. Укрываясь за земляными валами, перегораживающими трассу, они открыли огонь по турецкой бронетехнике», – отмечается в публикации.

Кроме того, террористы обстреляли из минометов один из турецких блокпостов под Найрабом и противотанковыми ракетами — колонну техники. В ответ Турция нанесла авиаудар по позициям ХТШ у поселка Саан. В понедельник поступили сообщения о новых атаках беспилотников по позициям террористов в долине Аль-Габ.

«Столкновение турецких военных и жандармерии с исламистами было неизбежно, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Экстремисты не проявили никакого желания уступать и добровольно разблокировать М4. А время, выделенное Анкаре на вытеснение с трассы боевиков, истекает. Но даже сейчас Турция пытается решить вопрос с минимальным использованием силы».

Эксперт не исключает, что нынешние бои перерастут в более масштабное противостояние с ХТШ.

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