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17.09.2021 11:58 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Индия, Медицина, Россия
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В Индии благодарят Россию: «Спутник V» спас тысячи наших жизней»

Благодаря России и странам БРИКС Индии удалось значительно ускорить темпы антиковидной вакцинации. Об этом...

Благодаря России и странам БРИКС Индии удалось значительно ускорить темпы антиковидной вакцинации.

Об этом в интервью «Известиям» заявила, директор международного форума БРИКС и глава Международной федерации индо-российских молодежных клубов Пурнима Ананд.

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Издание поинтересовалось, как Индия пережила весеннюю вспышку коронавирусной пандемии.

«Да, в мае этого года ситуация в Индии действительно была крайне сложной, во многом из-за густонаселенности и большой плотности жителей в городах. Но Россия и страны БРИКС немедленно пришли нам на помощь: РФ поставила в Индию партии первой вакцины от коронавируса «Спутник V», и это позволило нам ускорить темпы вакцинации и спасти многие тысячи жизней», – рассказала индийский политик.

«Вскоре РФ открыла производство своих вакцин в Индии, «Спутник V» теперь производят на наших предприятиях. И это очень ценно, что во время пандемии COVID-19 между нашими странами сохраняется такой уровень сотрудничества», – резюмировала Ананд.

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