В Индии назвали точную дату начала Третьей мировой войны, а украинцев призвали не бояться перемирия

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Третья мировая война якобы начнется уже завтра — во вторник, 18 июня. Такое предсказание сделал прорицатель Кушал Кумар, которого называют индийским Нострадамусом, пишет издание Daily Star.

«Во вторник, 18 июня 2024 года, наблюдается сильнейший планетарный стимул для начала Третьей мировой войны, хотя 10 и 29 июня тоже рискованные дни», — сказал он.

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Ранее этот же ясновидящий предсказал рост напряженности между Израилем и ХАМАСом, Южной и Северной Кореей, Китаем и Тайванем, а также Россией и НАТО.

Индийский прорицатель также утверждает, что 10 июня можно было наблюдать ряд событий, приведших к эскалации: террористические атаки в Пакистане, переход северокорейских солдат в Южную Корею через демаркационную линию, а также рост напряженности между Израилем и Ливаном. По его мнению, это неопровержимые доказательства того, что его пророчество сбывается.

А киевский коллега индийского прорицателя советует украинцам в своем видеоблоге не бояться перемирия с Россией и утверждает, что идущая сейчас война скоро закончится.

Украинский ясновидящий Андрей Дуйко на Youtube-канале «Мой мир» утверждает, что ему известна дата, после которой боевые действия сойдут на нет. По словам экстрасенса, речь идет о ключевом периоде, который придется на январь-февраль 2025 года.

Дуйко утверждает, что в это время будут проходить подписание международных соглашений. И тогда война якобы перейдет в фазу, похожую на нулевую.

«Украина обязательно должна победить, потому что именно украинский народ имеет символ Шивы – трезубец, что означает свободу, главный знак эзотериков. Украинцы, это народ, который способен своей волей и своими знаниями изменить свою судьбу и это будет доказано всему миру», – уверяет киевский экстрасенс.

При этом, по словам экстрасенса, конечной точки как таковой в войне может и не быть, однако гражданам Украины не нужно волноваться, когда начнется перемирие с Россией.

«Перемирие не будет означать тотальную Победу и во многом те идеи, которые на сегодняшний день звучат, будут несколько изменены. Но в целом нашу страну ждет, конечно же, и свет и свобода для людей, возможности и экономическое развитие», – обещает Дуйко посполитым.