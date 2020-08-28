В Ингушетии взорван автомобиль террориста-рецидивиста
Припаркованная возле частного дома в Назрани «Лада Гранта» была взорвана дистанционно при помощи устройства, установленного на днище под передним пассажирским сиденьем.
Таким образом, МВД Ингушетии опровергло версию, что причиной взрыва машины был баллон с газом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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После взрыва пустого автомобиля в столице Ингушетии, к счастью, никто не пострадал, мощность взрыва составила 150-200 граммов в тротиловом эквиваленте.
«Автомобилю причинены значительные механические повреждения, мгновенно и существенно снизившие его остаточную балансовую стоимость, чем владельцу машины причинен значительный материальный ущерб, – говорится на сайте МВД Ингушетии. – По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) и ч. 2 ст.167 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба) УК РФ».
Что любопытно, хозяином взорванной «Гранты» является недавно освободившийся боевик, ранее отсидевший по обвинению в причастности к подрывам автомобилей правоохранителей.
В целом ситуация в Ингушетии продолжает оставаться неспокойной, противостояние правоохранителей с исламистами наблюдались и в текущем месяце.
Так, 6 августа в Назрани и в селе Сагопши Малгобекского района силовики в ходе операции застрелили двух и задержали одного боевика, оказавших вооруженное сопротивление правоохранителям.
13 августа в селе Сурхахи Назрановского района неизвестные открыли стрельбу по легковому автомобилю, убив бывшего сотрудника патрульно-постовой службы, его сестру и мать.
23 августа в селе Троицкое Сунженского района силовики убили двух сопротивлявшихся боевиков.
26 августа в селе Али-Юрт Назрановского района правоохранители взяли боевиков, засевших в одном из домов, в результате был убит один из них.
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