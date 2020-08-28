28.08.2020, Москва, Вадим Егоров
 
Кавказ, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Россия
Просмотров:

В Ингушетии взорван автомобиль террориста-рецидивиста


Припаркованная возле частного дома в Назрани «Лада Гранта» была взорвана дистанционно при помощи устройства, установленного на днище под передним пассажирским сиденьем.

Таким образом, МВД Ингушетии опровергло версию, что причиной взрыва машины был баллон с газом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

После взрыва пустого автомобиля в столице Ингушетии, к счастью, никто не пострадал, мощность взрыва составила 150-200 граммов в тротиловом эквиваленте.

«Автомобилю причинены значительные механические повреждения, мгновенно и существенно снизившие его остаточную балансовую стоимость, чем владельцу машины причинен значительный материальный ущерб, – говорится на сайте МВД Ингушетии. –  По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) и ч. 2 ст.167 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба) УК РФ».

Что любопытно, хозяином взорванной «Гранты» является недавно освободившийся боевик, ранее отсидевший по обвинению в причастности к подрывам автомобилей правоохранителей.

В целом ситуация в Ингушетии продолжает оставаться неспокойной, противостояние правоохранителей с исламистами наблюдались и в текущем месяце.


Так, 6 августа в Назрани и в селе Сагопши Малгобекского района силовики в ходе операции застрелили двух и задержали одного боевика, оказавших вооруженное сопротивление правоохранителям.

13 августа в селе Сурхахи Назрановского района неизвестные открыли стрельбу по легковому автомобилю, убив бывшего сотрудника патрульно-постовой службы, его сестру и мать.

23 августа в селе Троицкое  Сунженского района силовики убили двух сопротивлявшихся боевиков.

26 августа в селе Али-Юрт Назрановского района правоохранители взяли боевиков, засевших в одном из домов, в результате был убит один из них.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть