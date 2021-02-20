В «Институте отраслевого питания» объяснили, как улучшить школьное питание в России

20.02.2021, Санкт-Петербург, Марк Миронов

По указу президента РФ Владимира Путина с 1 сентября 2020 года в России введено бесплатное горячее питание для младших классов. Однако не везде ситуация с обеспечением завтраками и обедами складывается одинаково. Подробнее об этом в субботу, 20 февраля, рассказал президент АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов в интервью порталу Дни.ру.

Среди прочих городов специалист выделил Москву. Эксперт пояснил, что власти Первопрестольной успешно реформировали систему школьного питания, и сегодня у нее не так много аналогов в мире. Уточняется, что работа производится через логистические центры с обязательным контролем качества по единым стандартам.

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«Москва, при всех недовольствах и оговорках самих москвичей, в развитии системы управления, безопасности, стиля и технологий в школьном питании уверенно шагнула в XXI век. Она стала примером для многих городов мира, и прошла этот путь на моих глазах шаг за шагом», – поделился Владимир Чернигов.

Далеко не во всех регионах ситуация такая же хорошая, как в столице, признает эксперт. Например, в Петербурге система школьного питания устарела. Такая же ситуация происходит во многих городах России. По мнению Чернигова, такая ситуация сложилась из-за отсутствия единых стандартов качества школьного питания. Именно разработка единых стандартов поможет наладить систему питания для учащихся по всей стране. Эксперт уверен, планомерная работа, индивидуальный подход к каждому региону и столичный пример постепенно принесут свои плоды.

«Мы идем по правильному пути. Прошлый год был революционным в сфере школьного питания. Если в 2020 году система только начала свою работу, то в 2021 году принято решение исправлять ошибки, проработать проблемные точки и наладить систему», – заключил Чернигов.