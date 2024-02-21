В институте при правительстве РФ нашли занятие для инвалидов и зеков

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В РФ есть потенциальная рабочая сила, которая представлена двумя категориями людей, с которыми не желают связываться работодатели.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«Если говорить о «потенциальной рабочей силе», то в России она есть. Представлены эти работники двумя сложными категориями, с которыми работодатели не очень хотят иметь дело. Первый по своей численности кадровый потенциал – это инвалиды. На сегодняшний день из этой категории выражают желание вернуться к трудовой деятельности около 1,5 млн человек, а общий кадровый потенциал – 2 млн человек», – сказал Сафонов «Московскому комсомольцу».

Он подчеркнул, что отсутствие индексаций пенсий работающим инвалидам и нежелание работодателей брать такой персонал на работу вымывает сотрудников с рынка.

По его словам, есть работодатели с квотами, которые обязаны брать на работу инвалидов, но этого не происходит, поскольку квоты продают посредникам, которые устраивают таких людей у себя (иногда только на бумаге).

«Второе направление – это использование труда заключенных. Порядка 160-170 тыс. человек можно оттуда изъять. Но никто не хочет с ними связываться, в частности, из-за условий, которые выставляет Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). ФСИН нужна массовость. Значит, придется брать сразу не менее 100 человек и строить для них исправительный центр. При этом затраты работодателя только на содержание этого центра составят порядка 30 млн рублей в год. А зачем работодателю сразу сто человек? Плюс надо получить согласие заключенных. Но даже там найдется мало желающих работать на заводах», – считает аналитик.

Альтернативным вариантом он называет повышение заработных плат.

«Но тогда работодателям придется снижать неоправданно высокие зарплаты руководству. Думается, что желающих пойти на такой шаг найдется немного. Дешевых и простых решений для рынка труда уже не осталось», – резюмировал Сафонов.