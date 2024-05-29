В институте стран СНГ объяснили причину милитаристского угара Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон вернулся к планам о введении военного контингента на Украину, пусть даже под видом инструкторов, которые итак присутствуют в зоне СВО. Макрону нужно пробить себе дорогу в Евросовет или НАТО.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Макрон является одним из тех политиков, которые не переживают за своё политическое будущее. Потому что у него идёт второй срок, и переизбраться на третий ему по Конституции не положено. Поэтому он действует, в общем-то, без оглядки на собственного избирателя, на политические элиты Франции. Он отражает позицию радикалов, которые хотят конфликта как можно дольше, потому что понимают, что и с одной, и с другой стороны погибают русские люди», – пояснил он.

По словам эксперта, США ушли от украинской повестки на время предвыборной кампании, и передали Макрону «флаг главного защитника» демократии.

«Как мы видим, что в Америке украинский вопрос стал токсичным. Он стал вопросом внутриполитической дискуссии – и демократы, и республиканцы используют тему поддержки Зеленского или окончания военных действий в своей внутренней борьбе. В связи с этим роль главного амбассадора взял на себя Макрон. Ему её просто отрядили, а он вполне успешно с ней справляется, постепенно формируя милитаристское лобби среди стран Евросоюза. Хотя мы уже видели, что французское общество восприняло в штыки заявление Макрона отправлять солдат на Украину. И он снижает до отправки технических инструкторов, которые, как мы знаем, давно уже на Украине. То есть своё дело Макрон в принципе делает. Он заявляет такую программу максимум, что кто-то в страхе от неё находится, но, тем не менее, говорит «хорошо», когда уменьшают желания. И постепенно продавливает меньшее, но тоже опасное для нас решение», – считает Скориков.

Таким образом, Макрон прокладывает себе дорогу к посту в Евросовете или в НАТО, поэтому милитаристская риторика ему нужна. Тогда как в странах Прибалтики, откуда доносятся призывы «поставить Россию на колени», только идут избирательные циклы.

«Только были выборы в Литве, предстоят в Эстонии и Латвии. И руководство этих стран, и вообще политическая элита, всегда вела себя как геополитические паразиты-самоубийцы. Они спекулируют своим геополитическим положением на границе Западного и Русского миров, торгуют единственным товаром, за который получают политическую и финансовую поддержку – это русофобия, это постоянные крики о российской угрозе, о том, что они являются «щитом демократии перед агрессивным северным соседом». Эта риторика стала общей для всех политических элит, вопрос только в менее или более русофобских заявлениях. Потому что те, кто являются сторонниками России или вообще нейтральными, сброшены в маргинальное меньшинство, и, чаще всего, это русские, которые ограничены в своих правах. В Польше, в Молдавии, Прибалтике происходят соревнования по русофобским заявлениям, чтобы получить поддержку от кураторов. Там даже зачатков суверенитета не осталось», – заключил Скориков.