В интересах ЕС помочь забить последний гвоздь в крышку гроба Украины – Ищенко

Новости Украины

Если от авантюрных решений по беженцам из Сирии и Ирака Европу лихорадило два года, то в случае с Украиной турбулентность растянется на десятки лет.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Украина выживет, то они как бульдог у них на горле повиснут, и будут говорить: «Мы уже давно кандидаты, уже пора что-то дальше делать. Сотни миллионов украинцев погибли за светлое европейское будущее, надо что-то делать». И придется определять какие-то новые сроки, еще что-то. Таким образом, Киев пытается приблизиться к ЕС, а ЕС пытается работать черепахой, которая никогда не догонит Ахиллеса. Каждый раз, когда Украина приходит в указанную ей точку, ЕС старается отползти чуть-чуть в сторону», – рассказал Ищенко.

Он отметил, что даже если какая-то часть Украины уцелеет, она продолжит напрашиваться в ЕС, несмотря ни на что.

«Может что-то и уцелеет, а если уцелеет, то это что-то обязательно будет ломиться в ЕС. Даже если оно подпишет документы о том, что никогда никуда не будет ломиться, оно все равно будет ломиться в ЕС. Европейцам придется как-то на это дело реагировать, и не всегда они смогут послать их нафиг. Во многих случаях придется о чем-то договариваться, где-то в чем-то уступать. Поэтому они играют в опасную для себя игру, так же, как с беженцами из Сирии, Ирака, когда они думали, что это хорошо, а оказалось, что это очень опасно. И лихорадило ЕС на протяжении 2-х лет. Если Украина уцелеет, она будет лихорадить ЕС на протяжении десятков лет. В интересах Европы помочь забить последний гвоздь в крышку этого гроба», – уверен политолог.