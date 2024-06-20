В интересах Запада закончить войну на Украине как можно скорее – американский аналитик

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Официальные лица стран Запада сами создали обстоятельства, которые привели к войне. Действительно, западные лидеры хорошо понимали, что их агрессивная политика после «холодной войны» сделала конфронтацию вероятной.

Об этом в издании The American Conservative пишет старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента США Рейгана Дуг Бэндоу.

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Он приводит слова офицера национальной разведки Фионы Хилл, позже работавшей в штабе Совета национальной безопасности Трампа, которая проинформировала президента США Джорджа Буша-младшего, предсказав, что «Путин будет рассматривать шаги по сближению Украины и Грузии с НАТО как провокационный шаг, который, вероятно, спровоцирует упреждающие российские военные действия».

Он также ссылается на знаменитую телеграмму Уильяма Бернса, посла США в России при Буше-младшем, а ныне директора ЦРУ в администрации Байдена, который предупреждал, что «вступление Украины в НАТО — это самая яркая из всех красных линий для российской элиты (не только Путина)». Такой шаг «создаст благодатную почву для российского вмешательства в Крым и восточную Украину».

Это, по словам автора, признал уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг: Путин начал войну, чтобы помешать Украине вступить в НАТО, потому что альянс предлагал гарантии безопасности со стороны США.

«Поставив Москву и Запад в растущее противоречие, война превратила Россию во врага глобальных интересов Америки и толкнула Москву в объятия врагов Запада. Россия укрепляет свои объятия Китая, торгует оружием с Ираном и Северной Кореей, активно борется с влиянием США в Африке и укрепляет поддержку на Глобальном Юге. Москва также предупредила, что может вооружить других противников Америки, таких как йеменские хуситы», – отмечает Дуг Бэндоу.

Между тем, как замечает автор, Запад, опьянённый перспективами военного поражения России на рубеже 2022 – 2023 годов, сознательно подорвал переговорный процесс между Москвой и Киевом в Стамбуле, что признают украинские официальные лица. При этом надежды на усиление позиций Украины в преддверии переговоров, по мнению Бэндоу, беспочвенны.

«В следующем году Киев вряд ли окажется в более сильной позиции. Россия мобилизует больше войск и производит больше оружия, чем Украина. Усталость Украины от войны очевидна, поскольку сопротивление призыву растет, а популярность Зеленского падает. Действительно, с истечением срока его полномочий и переносом выборов легитимность правительства также снижается», – повествует американский аналитик.

По его убеждению, США и их европейские союзники должны сосредоточиться на прекращении российско-украинской войны. Это означает сворачивание военной помощи Киеву со стороны союзников и создание стабильного, мирного порядка, – заключает Дуг Бэндоу.