01.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Крым, Общество, Политика, Скандал, Украина
Просмотров:

В интернет попало видео со скандальной оговоркой Вакарчука о Крыме

В 2014 году Россия «аннексировала российский Крым».

Об этом заявил во время своего предвыборного шоу в Луцке лидер партии «Голос», украинский певец Святослав Вакарчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Видеоролик с оговоркой фронтмена украинской политсилы опубликовал youtube-канал «Думки».

«После страшных событий на киевском майдане, после «революции гидности», когда уже началась война на Востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен…» – заявил Вакарчук.

Это не первый прокол начинающего политика за последние дни. Ранее хитом обсуждений в соцсетях стали дебаты Вакарчука с Юдией Тимошенко, в ходе которых экс-премьер положила певца на лопатки, а он не смог назвать цену на газ для населения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть