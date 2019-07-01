В интернет попало видео со скандальной оговоркой Вакарчука о Крыме

01.07.2019, Киев, Владимир Гладков

В 2014 году Россия «аннексировала российский Крым».

Об этом заявил во время своего предвыборного шоу в Луцке лидер партии «Голос», украинский певец Святослав Вакарчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Видеоролик с оговоркой фронтмена украинской политсилы опубликовал youtube-канал «Думки».

«После страшных событий на киевском майдане, после «революции гидности», когда уже началась война на Востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен…» – заявил Вакарчук.

Это не первый прокол начинающего политика за последние дни. Ранее хитом обсуждений в соцсетях стали дебаты Вакарчука с Юдией Тимошенко, в ходе которых экс-премьер положила певца на лопатки, а он не смог назвать цену на газ для населения.

