В интернете начали травить сербов, служащих в армии Боснии и Герцеговины

При полном равнодушии властей БиГ и администрации социальной сети – в фейсбук действует сообщество «Военная истина», которое без ведома хозяев публикует личные данные сербов, служащих в боснийской армии.

Внимание на этот нелицеприятный факт обратила сербский депутат Палаты представителей Парламентской скупщины БиГ Саня Вулич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат Палаты осудила незаинтересованность официальных учреждений БиГ начать расследование в отношении «Военной истины», дабы закрыть ресурс и пролить свет на тех, кто стоит за ним. Саня Вулич предположила, что к существованию страницы могут быть причастны военные и разведывательные структуры страны, учитывая тот факт, что в сеть утекают личные дела сербов, проходящих службу в ВС Боснии и Герцеговины.

Саня Илич

«Я задаю вопрос общественности – если бы это были бошняки, работающие в совместных учреждениях, и кто-то сделал профиль и выкладывал бы их данные, сколько организаций было бы выявлено и сколько бы людей были привлечены к уголовной ответственности за короткий промежуток времени? – сказала Вулич. – Этот случай является еще одним подтверждением того, что сербы являются мишенями и не защищены институтами и компетентными органами БиГ, и что, когда возникает сербская проблема, можно подождать, а бошнякская проблема будет решена моментально.

Я говорю всем тем бошнякам, которые призывают к мести сербам в 21 веке, что без сербов в совместных учреждениях и без Республики Сербской нет совместных институтов, а значит, и БиГ».