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19.11.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Россия, Скандал
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В интернете появилась шокирующая онлайн-игра а-ля Росляков

Прокуратура Ульяновской области обнаружила сайт с бесплатной онлайн-игрой, по сюжету которой пользователю предлагалось совершить теракт в школе и убить максимальное количество учеников и педагогов.

Об этом говорится на сайте ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что доступ к игре был свободным – для этого не нужна была регистрация и пароль.

«Реализация указанных сведений не только противоречит целям и задачам действующего законодательства, предусматривающего защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, но и способствует реальной угрозе жизни и здоровью людей», – говорится в сообщении.

Сейчас ведомство направило исковое заявление в суд с требованием признать ресурс экстремистским и закрыть к нему доступ.

Напомним, 17 октября один из студентов Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял преподавателей и студентов учебного заведения.

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