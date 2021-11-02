В интервью польским СМИ Кравчук сболтнул правду о русском Крыме

02.11.2021 17:44 (Мск), Варшава, Матеуш Пискорский

Новости Украины

Хотя в силу состояния здоровья бывший президент Украины Леонид Кравчук все реже занимается публичной деятельностью, политик нашел время, чтобы пообщаться с журналистом польского портала wnp.pl. Кравчук решил удариться в воспоминания, но успел и прокомментировать нынешнюю политическую обстановку.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора», пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

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Первый президент Украины и один из участников разрушения Советского Союза несколько раз подчеркнул, что разработанная при поддержке Вашингтона националистическая трактовка «голодомора» начала 1930-х годов послужила в качестве фундамента для идентичности украинцев. Это одна из причин распада советской государственности, считает он. Естественно, Кравчук не упоминает жертв коллективизации в других республиках СССР, подчеркивая, что эти события можно воспринимать как «организованный геноцид» украинских крестьян, которые, по его словам – были основной народообразующей группой.

Бухгалтер и экономист по образованию, бывший лидер Коммунистической партии Украины представляется, как любитель истории.

«В дальнейшем сближении между Польшей и Украиной нам не должны мешать исторические вопросы», – заявляет Кравчук.

Он добавляет, что необходимо все тщательно изучать. Многие из польско-украинских конфликтов были, по его мнению, искусственно созданы Берлином и Москвой.

Стоит напомнить Кравчуку, что геноцид поляков на Западной Украине вызвал недоумение и ужас даже у немецких оккупантов. Но Кравчук, видимо, считает, что бандеровская традиция никак не мешает выстраивать «союзнические» отношения с Варшавой. За это первый президент Украины упрекает в интервью польским СМИ Владимира Путина.

«Могу лишь посоветовать российскому президенту, чтобы не высказывался на темы, в которых он совсем не разбирается. Это его компрометирует», – заявил Кравчук.

Он не удержался от одиозных комментариев по поводу последних лет украинско-российских отношений.

«Кто знает, может и они были правы», – рассуждает бывший президент, рассказывая про тех украинских политиков, которые в 1990-е годы выступали за сохранение ядерного арсенала Украиной.

При этом он намекает, что украинская «ядерная держава» не стала бы жертвой «российской агрессии».

Любопытны высказывания Кравчука про Крым. Он сожалеет, что у Киева не получилось взять контроль над Черноморским флотом.

«Это ошибка, из-за которой Россия смогла легко взять Крым в 2014 году. Но нужно учитывать, что более 80% командующего состава этого флота – русские. А среди генералов вообще все были русскими. Им не очень хотелось служить под украинским флагом. А население Крыма было в большей степени русским», – сокрушается экс-президент.

То есть Кравчук признает, что в Крыму большинство – русские. И именно они решили проголосовать за воссоединение с Россией в марте 2014 года. Но об этом бывший президент, естественно, молчит.

На сайте, где опубликовано интервью, первый комментарий читателя — это риторический вопрос:

«Как за 30 лет можно разрушить страну, которая производила практически все, и переделать ее в аграрную, нищую страну третьего мира?».

Думается, на этот вопрос Кравчук никогда не захочет ответить.