В интервью российской газете Кравчук обвинил Порошенко в развязывании войны

24.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

При президенте Украины Петре Порошенко страна потеряла свою территориальную целостность и перешла под внешнее управление.

Об этом в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой», заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

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«Партия Порошенко и сам он весь этот год систематически, последовательно делают все, чтобы подчеркнуть, что президент Зеленский не выполняет своих обещаний. Конечно, я могу согласиться, что не все обещания выполняет Зеленский. Но я не могу согласиться с Порошенко, который вчера создал ситуацию войны, которая усугублялась и усугубляется. Порошенко, при котором Украина потеряла территориальную целостность. Порошенко, который создал систему коррупции, систему бедности – Украина стала самой нищей страной в Европе. Порошенко, который привел Украину под внешнее управление…», – считает Кравчук.

Так вот – теперь он, как ни в чем не бывало, клеймит Зеленского. И того он, видишь ли, не делает, и этого… И уж он, Порошенко, навел бы порядок. Да ты ж был недавно у власти! Сам и наворотил этих проблем, которые теперь должен решать Зеленский.

– Да уж, многое успел Петр Алексеевич…

– Поэтому я хочу, чтобы мы научились оценивать человека не по тому, что он говорит, а по тому, что он совершал вчера, что выполняет сегодня, с какими намерениями… Вот это будет правильно.

Может, тогда кое-кому придется, как говорится, не так громко кричать, а, может, – и закрыть рот.

Потому что есть, кроме политики, еще такие понятия, как мораль, честь и совесть. Мне кажется, Коперник еще говорил, что политика настолько моральна, на сколько в ней – морали.

По его словам, у некоторых украинских политических сил сегодня нет ни морали, ни ответственности.

«Они продолжают во время чумы думать о том, как прийти к власти. А не о том, как остановить несчастье», – считает экс-президент.