08.01.2020, Москва, Михаил Рябов

В Иране разбился украинский пассажирский самолёт, сообщает в своем блоге военный эксперт Борис Рожин со ссылкой на СМИ Тегерана.

«Появились сообщения, что после вылета из Тегеранского аэропорта разбился украинский пассажирский самолет с 180 пассажирами на борту.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Катастрофа произошла из-за технических проблем вскоре после вылета из аэропорта имама Хомейни. Самолет летел в Киев. Информацию сообщили по Иранскому ТВ», – уточняет Рожин.

По его данным, разбившийся самолет – Боинг 737 компании «Международные авиалинии Украины».