08.01.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Иран, Происшествия, Сюжет дня, Украина
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В Иране разбился украинский пассажирский самолёт

В Иране разбился украинский пассажирский самолёт, сообщает в своем блоге военный эксперт Борис Рожин со ссылкой на СМИ Тегерана.

«Появились сообщения, что после вылета из Тегеранского аэропорта разбился украинский пассажирский самолет с 180 пассажирами на борту.

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Катастрофа произошла из-за технических проблем вскоре после вылета из аэропорта имама Хомейни.  Самолет летел в Киев. Информацию сообщили по Иранскому ТВ», – уточняет Рожин.

По его данным, разбившийся самолет – Боинг 737 компании «Международные авиалинии Украины».

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